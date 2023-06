Peste 400 de romani veniti din 34 de tari s-au rugat la Catedrala Patriarhala duminica, in Ziua Romanilor de Pretutindeni. Au oficiat Sfanta Liturghie Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale si Meridionale, impreuna cu Episcopul Ieronim al Daciei Felix."Poate ca neputinta noastra, a romanilor, in acesti ultimi 30 de ani a fost imprastierea in toata lumea. Poate ca este o neputinta, dar sa o transformam cu ajutorul lui Dumnezeu intr-un atu al neamului nostru romanesc", a indemnat ... citeste toata stirea