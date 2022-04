Sisteme si echipamente de securitate de 4,7 milioane de euro pentru Aeroportul Brasov - Ghimbav

Compania UTI CFM SA a instalat in Aeroportul Brasov - Ghimbav solutii de securitate de ultima generatie, in valoare de peste 4,7 milioane de euro. Specialistii UTI au proiectat, integrat, pus in functiune si testat: sisteme de securitate aeroportuara (echipamente de scanare a bagajelor cu raze X, porti pentru controlul pasagerilor, detectoare de metale, detectoare pentru urme de explozibili), sisteme de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, sisteme de control al accesului, sisteme de ... citeste toata stirea