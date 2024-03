Stati linistiti, la Scoala Generala 7 nu se lucreaza! Desi are spatii proprii, Primaria Fagaras plateste chirii de 260.000 euro unor privati. Lucrarile la aceasta scoala sunt intarziate cu doi ani peste termenul legal

Santierul de la Scoala Gimnaziala nr. 7, de pe strada Dr. I. Senchea, nr. 104B, prinde vechime, trece an dupa an si lucrarile nu se mai termina. Vezi aici doar cate unul-doi muncitori rataciti prin incinta fara chef de munca. Din 2018 a fost aprobat proiectul de modernizare pentru cladirea acestei scoli de cartier, iar lucrarile au inceput, teoretic, in iunie 2019. In 36 de luni Scoala Gimnaziala nr. 7 trebuia sa aiba o fata noua, iar elevii sa se bucure de conditii foarte bune. Se implinesc ... citește toată știrea