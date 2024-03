Vanau cand voiau ei, ce voiau ei. 4 erau militari, unul "lup, paznic la oi"

8 persoane din judetul Covasna, printre care si 4 militari activi din cadrul MAI si MApN, sunt cercetate pentru braconaj cinegetic, a informat joi, 7 martie, Directia Generala Anticoruptie (DGA). Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri, 6 martie, au fost efectuate mai multe perchezitii imobiliare in orasul Covasna si in comuna Comandau, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de braconaj, in urma carora au fost retinute 6 persoane banuite ca ar fi vanat ilegal, inclusiv ... citește toată știrea