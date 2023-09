Tema mirosurilor si a inchiderii gropii de gunoi Fin-Eco a devenit subiect de discutie in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de joi, 28 septembrie. Discutiile au inceput in momentul in care consilierul local USR George Boroda i-a solicitat viceprimarului Brasovului Sebastian Rusu (PNL) sa spuna ce demersuri a facut in calitate de membru al Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) de la Fin-Eco din partea municipiului Brasov si in calitate de reprezentant al municipiului Brasov in ... citeste toata stirea