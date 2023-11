La ultima sedinta a Consiliului Local Brasov, la final, primarul Allen Coliban a incercat sa arunce pisica imputita din "Dosarul Amural" in curtea viceprimarului Sebastian Rusu.Asta in pofida tuturor evidentelor si documentelor pe care si Curtea de Conturi le-a intocmit, unde se arata negru pe alb ca intreaga tarasenie a fost coordonata si avizata de viceprimarul Flavia Boghiu."Cu privire la Catacombele Brasovului, bugetul local a fost pagubit cu suma de 132.575 lei. Accesul in Catacombele ... citeste toata stirea