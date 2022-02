Britanic arestat, in Romania, pentru uciderea unui caine intr-o camera de hotel din Bulgaria

Un britanic de 33 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Bucuresti, la finalul lunii ianuarie, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Bulgaria. Britanicul a fost solicitat de autoritatile bulgare pentru executarea unei pedepse de un an si opt luni pentru cauzarea mortii unui animal in mod ilegal cu provocare de durere extrem de intensa sau cu cruzime extrema si doua infractiuni de amenintare a unei persoane cu moartea.Potrivit mandatului european de arestare emis ... citeste toata stirea