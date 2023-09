Prefectul Bucureştiului a convocat o şedinţă a Colegiului Prefectural pentru a discuta despre calitatea aerului

Prefectul Municipiului Bucureşti Rareş Hopincă a convocat joi, 28 septembrie, şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti, unul dintre subiectele princiale fiind calitatea aerului din Capitală.

Potrivit ultimelor date, în Capitală au existat situaţii de depăşiri ale gradului de poluare impus de Comisia Europeană, iar cauzele care au dus la această situaţie sunt traficul, încălzirea rezidenţială şi activitatea industrială. Astfel, în contextul în care Bucureştiul nu are un Plan Integrat de Calitate a Aerului, prefectul Capitalei a dispus o serie de verificări la nivelul Primăriei Capitalei. În plus, pentru nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului, Municipiul Bucureşti, reprezentat prin primar general, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 7.500 lei în fiecare an, între anii 2020-2023, conform art. 79, alin.5 din Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător. De asemenea,, în acest an au fost verificaţi şi 156 de operatori economici cu impact asupra calităţii aerului înconjurător, iar pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 98 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 5.870.500 lei.

„Calitatea aerului din Capitală reprezintă o prioritate absolută pe agenda administrativă. De aceea, în contextul mai multor sesizări adresate Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, am convocat astăzi şedinţa Colegiului Prefectural al Capitalei pentru adoptarea unor măsuri şi clarificarea paşilor pe care îi vom parcurge în perioada următoare în această problemă care, în ceea ce priveşte oraşul nostru, pare că mai mult bate pasul pe loc. Din cauza traficului, a sistemului de încălzire rezidenţială şi a activităţii industriale, în Bucureşti respirăm un aer murdar şi poluat”, a afirmat Rareş Hopincă, potrivit comunicatului de presă al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti..

Având în vedere că în momentul de faţă, Municipiul Bucureşti nu are un Plan Integrat de Calitate a Aerului, Prefectul Capitalei a dispus o serie de verificări la nivelul Primăriei Muncipiului Bucureşti.

„Am dispus instituţiilor cu atribuţii în domeniu să facă verificări de îndată şi să îndrume Primăria Generală a Capitalei pentru a descoperi motivele acestei întârzieri într-o problemă critică. Acest plan ne va permite să sancţionăm mai mult decât am făcut-o până acum abaterile şi încălcările regulamentelor de mediu şi să ne aliniem normelor europene. În cursul săptămânii viitoare voi convoca un grup de lucru regional, în care vom implica şi instituţiile responsabile din judeţul Ilfov, pentru că multe dintre problemele sesizate de cetăţenii Municipiului Bucureşti sunt cauzate de operatorii economici de pe raza judeţului Ilfov”, a adăugat Hopincă, potrivit sursei citate.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au efectuat la începutul acestui an o serie de controale la Primăria Municipiului Bucureşti pentru verificarea stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti 2018-2022 şi au constatat următoarele:

- Planul Integrat de Calitate a Aerului şi-a încheiat valabilitatea la finalul anului 2022 (Primăria Municipiului Bucureşti elaborează studiul de calitate a aerului ce va sta la baza viitorului plan de calitate a aerului)

- Nu au fost achiziţionate şi nu au fost puse în circulaţie cele 100 de troleibuze noi, nu au fost achiziţionate cele 100 autobuze electrice iar până în luna februarie 2023 au fost puse în circulaţie 19 tramvaie noi Imperio din cele 100 contractate

- Nu au fost realizate / implementate proiectele de gestionare a traficului şi mobilităţii urbane, respectiv nu au fost realizate lucrările de infrastructură mare: Penetraţia Prelungirea Ghencea – Domneşti, Penetraţia Splaiul Independenţei – Autostrada Bucureşti Piteşti, Supralargire Bucureşti - Măgurele, Supralărgire şi Penetraţie str. Avionului

- Nu a fost realizată facilitatea park&ride la terminalul Prelungirea Ghencea Domneşti

- Nu au fost modernizate centralele termice de cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanţi. Din 11 centrale au fost modernizate 3, iar o alta se află în modernizare la data controlului

- În cadrul măsurii de gestionare a traficului în zona centrală nu au fost luate măsuri pentru restricţionarea accesului auto în interiorul zonei centrale

- Nu au fost modernizate în totalitate liniile de tramvai şi nu au fost realizate toate pistele de biciclete.

Pentru nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului, Municipiul Bucureşti, reprezentat prin primar general a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 7.500 lei în fiecare an (2020-2021-2022-2023), conform art. 79, alin.5 din Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător.

Totodată, în anul 2023 au fost verificaţi şi 156 de operatori economici cu impact asupra calităţii aerului înconjurător, iar pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 98 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 5.870.500 lei, mai arată sursa menţionată.

Un alt plan de control a avut în vedere activităţile cu impact asupra aerului înconjurător ( şantiere, instalaţii industriale, agenţi economici, poluări accidentale şi arderi deşeuri) unde s-au aplicat un număr de 555 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.158.500 lei, conform Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi OU nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor.