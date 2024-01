Carlos Alcaraz a făcut show la Melbourne, înainte de Australian Open. Revenire fantastică în primul set

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, l-a învins cu 6-4, 6-2 pe norvegianul Casper Ruud (locul 11 ATP), vineri la Rod Laver Arena din Melbourne, în ultimul meci demonstrativ prevăzut înaintea Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al sezonului, care va debuta duminică, informează EFE.

"Atmosfera este întotdeauna fantastică aici. Am simţit mereu dragostea oamenilor pe această arenă, aşa că sunt foarte bucuros să joc în faţa lor", a comentat spaniolul înaintea partidei care a durat o oră şi jumătate şi a marcat finala unei seri marcate de serii de evenimente în scopuri caritabile organizate începând de luni.

De meționat faptul că Alcaraz a revenit fantastic în primul set, de la 2-4 și 0-40.

It might only be an exhibition, but @carlosalcaraz pulls off a great escape to claim the first set.

Down 4-2 and 40-0, he breaks, holds, breaks again and holds to take the set 6-4.

Just for my own records, is the "escape" stuff and Alcaraz a bit too obvious?#AO2024 •… pic.twitter.com/0U3Xrk5L3t