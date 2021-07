Nu ești sigur de ce ar trebui să alegi un apartament cu 3 camere de la Astorium My Home? Iată argumentele noastre!

Unul dintre motivele pentru care cele mai multe persoane se mută într-un ansamblu rezidențial este cel legat de instalațiile sanitare și cele electrice. Dacă locuiești într-un bloc vechi, probabil îți este cunoscută problema țevilor comune neschimbate de foarte mulți ani, ruginite și care din când în când te fac să te gândești de două ori înainte să intri în duș, dacă apa are o culoare ciudată. Trebuie să vorbim și despre instalațiile electrice. Probabil ai și tu vecini care în momentul în care vor să facă anumite modificări prin casă și utilizează bormașini de mare capacitate sau alte unelte conectate la priză, cauzează fluctuații de curent. Acest lucru se întâmplă dacă instalațiile electrice comune, dar și cea din interiorul apartamentului nu sunt înlocuite. Unele dintre acestea au chiar și zeci de ani și nu sunt proiectate să susțină un consum ridicat de energie. Din fericire, la Astorium My Home, atât instalațiile electrice, dar și cele sanitare sunt realizate în conformitate cu normele de performanță și de siguranță actuale, așa că nu vei mai avea neplăceri.Indiferent de suprafața unui apartament, pentru locuirea în condiții excelente, contează mai mult compartimentarea acestuia. Astfel, alegând un apartament de 3 camere de la Astorium , ai garanția că este compartiment perfect, după o analizare în detaliu a pieței și a dorințelor clienților. Compartimentarea trebuie realizată astfel încât să nu existe,, spații moarte” și să se poată valorifica fiecare colțișor al apartamentului, fără modificări ulterioare.Un apartament cu trei camere oferă suficient spațiu fie pentru o familie cu unul sau doi copii, fie pentru persoanele care își doresc să își desfășoare activitatea de acasă, iar una dintre camere va deveni astfel birou. Apartamentele cu trei camere de la Astorium My Home au dimensiuni diferite, în funcție de ceea ce îți dorești. Poți opta pentru un apartament de 81,68 m2, pentru unul de 91,45 m2 sau chiar pentru un apartament de 156,5 m2. Sunt diferite apartamente pe care le poți achiziționa, în funcție de nevoile tale.Cu siguranță te-ai întrebat și tu de multe ori de ce plătești atât de mult întreținerea sau de ce o centrală termică generează facturi atât de mari în blocurile vechi. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că blocurile vechi nu sunt optimizate energetic. Astfel, se pierde căldură și trebuie să plătești mult mai mult decât ai plăti într-un complex rezidențial. Toate apartamentele Astorium My Home beneficiază de sisteme de încălzire prin pardoseală și centrale Vaillant și de asemenea, de cele mai bune geamuri tripan și Profil PVC Salamander.Așadar, ai toate motivele să alegi un apartament de trei camere de la Astorium!