Barbat de 52 de ani, acuzat de inselaciune si urmarit national, prins in Cluj. Acesta a fost predat Penitenciarului Gherla pentru a-si ispasi pedeapsa

Un barbat in varsta de 52 de ani, urmarit national pentru inselaciune, a fost prins de politistii din Cluj. Barbatul trebuia sa petreaca un an si trei luni in spatele gratiilor.Dupa ce a fost prins de politistii din Gherla, barbatul de 52 de ani a fost predat reprezentantilor Penitenciarului Gherla in vederea executarii pedepsei cu inchisoarea."La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 20.50 politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj cu sprijinul politistilor Sectiei 3 ... citeste toata stirea