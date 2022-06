Condamnat la 15 ani de inchisoare dupa ce a incercat sa-si omoare concubina, acum 25 de ani si-a omorat bunica

Un clujean care ar fi incercat sa-si omoare concubina imobilizata la pat a fost condamnat la 15 ani pentru violenta in familie sub forma tentativei de omor calificat. Decizia e definitiva dupa ce apelul inculpatului a fost respins. Acesta era cunoscut in comunitate ca o persoana violenta in special pe fondul consumului de alcool si a mai fost condamnat la inchisoare dupa ce si-a omorat bunica.Curtea de Apel, care a analizat apelul formulat impotriva deciziei instantei inferioare si l-a ... citeste toata stirea