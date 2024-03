CTP a introdus o noua linie care leaga Cluj-Napoca de Savadisla. Cum circula autobuzele pe aceasta ruta

Compania de Transport Public Cluj, si-a extins serviciile in Zona Metropolitana Cluj, respectiv si in comuna Savadisla, incepand cu data de 04.03.2024.Astfel, a fost suplimentat programul de transport al elevilor si s-a modificat orele de plecare in intervalul de dupa masa. Au fost infiintate doua noi statii pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in comuna Floresti in zona Podul Lunii, statiile sFerma 9s si sLuna 2 Nords.Programul de circulatie al liniei M81, pe ruta Savadisla - ... citește toată știrea