,,Degeaba puneti echipaje ziua, dupa ora 00:00 incep baietii drifturile!"- Locuitorii cartierului Grigorescu, exasperati de cei care fac drifturi noaptea

Clujenii care locuiesc in Grigorescu reclama ca, aproape in fiecare seara, soferi teribilisti se strang in cartier si fac drifturi, deranjand linistea tuturor. Oamenii cer autoritatilor locale sa intervina, sustinand ca ar fi benefic ca politia sa supravegheze zonele in care sunt semnalate astfel de comportamente si pe timpul noptii, nu doar ziua.,,Drifturi si sunete in fiecare seara de la masini.. mai puneti echipaje de politie noaptea nu doar ziua in sens!", a ... citește toată știrea