Lucrarile la Sala Polivalenta din Turda sunt intr-un ritm accelerat

Una dintre cele mai importante investitii ale administratiei Matei este fara echivoc Sala Polivalenta din Turda. Aceasta minunatie de constructie a trecut la urmatorul nivel: izolarea exterioara, semn ca lucrarea se aproprie cu pasi repezi de final.Intr-un interviu pe care edilul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, l-a acordat Ziarului 21, in luna septembrie 2021, ne spunea ca in luna aprilie a acestui an, se va putea deja juca primul meci. Daca este sau ne orientam dupa momentul ... citeste toata stirea