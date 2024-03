Lupul paznic la oi! Specialist silvic retinut de politisti pentru ca ajuta si favoriza hotii de lemne

Un angajat din Ocolului Silvic Abrud, o persoana cu functie de conducere a fost retinuta de politistii din Cluj dupa ce a ajutat si favorizat hotii de lemne.La data de 28 martie a.c. politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 46 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals informatic in forma continuata (69 de acte materiale) si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane in forma ... citește toată știrea