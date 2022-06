Medicul din Cluj, acuzat de agresiune sexuala impotriva unui minor de 12 ani, va ramane in arest preventiv timp de 30 de zile

Contestatia in instanta a medicului din Cluj acuzat de agresiune sexuala asupra unui minor a fost respinsa de autoritatile competente. Horatiu Potirniche ramane in arest preventiv.Citeste si: Medic rezident din Cluj-Napoca, arestat pentru agresiune sexuala asupra unui minor de 12 aniHoratiu Potirniche, medicul rezident care profesa in Cluj-Napoca, nu a scapat de cele 30 de zile de arest preventiv, dupa ce a contestat decizia Judecatoriei Ludus din 11 iunie 2022."In temeiul art. 4251 alin. 7 ... citeste toata stirea