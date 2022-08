O expozitie fotografica itineranta ce marcheaza un sfert de secol de parteneriat strategic intre SUA si Romania ajunge la Cluj, in toamna

O expozitie fotografica itineranta ce marcheaza un sfert de secol de parteneriat strategic intre Statele Unite si Romania ajunge la Cluj, in toamna, dupa ce va fi vernisata diseara in Craiova.Expozitia fotografica itineranta "Noi, Poporul/We the People" va fi vernisata diseara in Craiova. Expozitia se doreste un eseu fotografic, tematic, care exploreaza relatiile diplomatice, de securitate, economice, culturale dintre poporul roman si cel american. "Aceasta colectie de interactiuni intre cele ... citeste toata stirea