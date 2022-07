Primaria plateste despagubiri de peste 16,2 milioane lei pentru a face un centru de cartier in Grigorescu si un parc pe Canalul Morii

Consiliul Local urmeaza sa dezbata, la sedinta din 7 iulie, doua proiecte de hotarare pentru exproprierea unor terenuri si constructii situate in perimetru a doua proiecte publice pentru amenajarea unui centru de cartier in Grigorescu dar si a unui parc pe Canalul Morii. Ambele proiecte au fost prezentate public in cadrul unor dezbateri organizate la Centrul de Inovare si Imaginatie Civica (CIIC) al Primariei iar conceptul de amenajare a fost gandit de biroul de proiectare Planwerk care s-a ... citeste toata stirea