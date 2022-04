SONDAJ: 79% din romani urmaresc razboiul din Ucraina, iar 60% se tem ca Romania e in pericol sa fie invadata

Mai mult de trei sferturi (79%) dintre romani urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 60% spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata in urma atacurilor Rusiei in tara vecina, releva un sondaj de opinie realizat de IRES, in luna martie.Astfel, 79% dintre participantii la sondaj au spus ca urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 21% ca nu fac acest lucru. Totodata, 19%dintre cei chestionati au afirmat ca teama este sentimentul cel mai puternicpe care ... citeste toata stirea