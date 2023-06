Diferențele uriașe care apar între prețurile estimate ale construcției unei case și cele finale: "Așa economisești zeci de mii de euro"

Mulți români au amânat planurile de renovare a locuinței sau de construire a unei case din cauza scumpirii materialelor de construcții și a prețurilor percepute pentru mâna de lucru.

Cei care așteaptă o perioadă de stabilitate a prețurilor se interesează din când în când care este evoluția pieței.

Este cazul unei românce care vrea să afle ce diferențe apar între prețul estimat și cel final al unei case, după cum a scris pe Facebook.

"Am o curiozitate, când v-ați făcut o casă și vi s-a spus de către un constructor un preț (la cheie), cât peste ceea ce vi s-a spus ați depășit?

Aud chestii de genul că cu zeci de mii de euro peste sau că meșterii te fură la materiale, doar de rău aud", a scris femeia pe grupul Idei amenajări, de pe Facebook.

Cu cât se plătește un diriginte de șantier: "Se va asigura de calitatea construcției"

Aceasta a primit mai multe sfaturi concrete de la membrii grupului, în comentarii.

"În momentul când faci un contract cu o firmă serioasă, nu orice ratat care are o firmă, plătești exact suma care este stipulată acolo, nici un leu mai mult. Din contră, dacă te întârzie sau nu îndeplinește serviciul calitativ, îl dai în judecată sau nu mai plătești suma întreagă. Pui clauză cu penalități pentru fiecare zi în plus! Dirigintele de șantier care va fi al tău, plătit de tine, se va asigura de calitatea construcției! Multă baftă!"

Autoarea postării a întrebat cu cât se plătește un diriginte de șantier.

"Depinde de suprafața construcției și dacă îl chemați pe etape (când turnați)."

"Am înțeles că este între 2 și 5% din prețul lucrării, așa am auzit."

"Eu am plătit 1.000 euro pentru varianta la roșu și voi mai plăti 1.000 euro la recepție, amprenta 240 mp, din care doar zona locuibilă 180 mp, restul e terasă și garaj tip terasă."

"Eu momentan construiesc și am plătit dirigintele cu 3000 de lei, valoarea proiectului aproape 800000 de lei. Nu vă luați după cârpacii care au făcut școala de brutari sau croitori și au devenit acum mari constructori sau meseriași. 90% de pe acest grup nu au școală de construcții civile și industriale, ci de cele menționate mai sus."

"Ce depășește această sumă e cam lăcomie din partea constructorului"

"Am un vecin care și-a făcut casă prin firmă, de fapt începuse să își facă. Lucrarea nu a fost finalizată în termenul stabilit, proprietarul a sunat firma să îi anunțe că îi dă în judecată. Răspunsul lor: poți să mă dai în judecată că îți plătesc clauză, eu acum ridic 3 blocuri, nu am timp de casa ta."

"Din punctul meu de vedere, o locuință normală, fără extravaganțe, nu trebuie să depășească un maxim....maxim 750 euro pe metru pătrat, la gata, cu materialele incluse (puteți opta să vi le achiziționați singuri sau să încheiați contract cu o firmă care să vă facă casă la gata cu materialele lor. Ce depășește această suma e cam lăcomie din partea constructorului (tocmai am construit o casă în 2022)."

"După noul normativ de izolare, cu casă nZeb, se trece ușor de 1000 E/mp. Am ajuns pe deviz și la 1500 E/mp, casă parter, 110 mp."

"Mai bine plătești pe cineva să-ți facă un buget exact pentru proiectul tău și așa economisești acele zeci de mii de euro risipiți pe materiale furate sau calcule greșite.

Sau dacă știi să-ți faci singură, îți trimit un excell și îți completezi după proiect.

Că idee, la ultima casă doar la beton eu am calculat singură 39 mc, proiectantul 58 și inginerul 50.

Ghici cât a intrat?

38 mc.

Asta însemna cca 1500 euro “economisiți”.

Nu este așa greu să ții evidența materialelor la o casă dacă îți place puțin matematica și ești direct interesat să iasă totul bine."

"La final s-ar putea să nu mai ai bani deloc"

"Devizul e făcut la prețuri medii și la zi. Pe parcurs prețurile urcă, mai rar să scadă.

Mai intervine și că: gresia îți este un preț, dar când o cumperi poate fi de 2 ori mai scumpă, că așa îți place. Casa la roșu, poți estima un preț plus minus 10 la sută, însă finisajele te urcă în funcție de pretențiile ce le aveți.

De exemplu: gresia, faianță simplă se pune la un preț, însă dacă vrei gresie mare, ori marmură ori altceva mai la modă, normal că manopera e mai mare.

Așa este și la curent... Proiectul e făcut 70 la sută poate chiar și 50 la sută, însă când se face instalația devin multe în plus.

La încălzire depinde de firmă, la finisaje depinde, rigips aplicat ori tencuială, la izolație, depinde de grosime, la acoperiș depinde de tablă, (grosime), la geamuri depinde de profile și sticlă, la mobilă depinde de pretenții...

Deci da, o casă sare prețurile de ce se estimează, iar câteodată la final s-ar putea să nu mai ai bani deloc."

"Noi am ales varianta să facem casă cu materialele cumpărate de noi. Pe lângă bugetul estimat inițial de noi, am mai pus extra 20%. La modul că noi după lista dată de arhitect prin Pth am estimat că ne va costă 40.000 euro, am mai pus noi extra 10.000 euro doar pentru materiale, la care am adăugat manoperă. În timpul construcției, am realizat că au fost multe chestii care nu pot fi estimate dinainte, cum ar fi sârmă, cuie, șuruburi, spumă, etc... Plus costuri de care afli în acele momente, cum ar fi costul pompei la turnarea betonului plus că prețurile fluctuează foarte mult de la momentul în care ceri o ofertă estimativă până la momentul când efectiv cumperi ce îți trebuie."

"Ca să nu trăiești un șoc la un moment dat, dublează din start suma estimată."

"Dacă nu stai lângă ei, te aștepți la multe."

"Dublu, orice calcul am făcut am ajuns la dublu după ce am tras linie."

"În general se dublează. Estimările nu sunt realiste, constructorul te încântă să începi și apoi, odată intrat în horă, dans!"

"Materialele le-am cumpărat noi"

"La o casă, până la roșu poți face calculul exact, mai departe apar idei, materiale mai deosebite pe gustul proprietarului (care zice "dacă tot îmi fac casă să mi-o fac cum îmi place că banii si așa se duc"). Două condiții trebuie respectate, meseriașii să fie buni (vezi alte lucrări ale lor) și supravegerea asupra lucrării să o faci tu sau un om de încredere de-al tău."

"Poate găsești casa perfectă la un dezvoltator...de încredere. Pe toți din jurul meu i-am auzit că au avut dureri de cap când au construit casă cu diverse echipe."

"Am construit pe etape, prima dată la roșu, apoi instalații electrice, sanitare, tencuit, izolat exterior, încălzire, etc, am plătit echipa, dar materialele le-am cumpărat noi, de unde am vrut, bineînțeles ce ne-au spus că trebuie, și crede-mă e aceeași marfă, cu 3 prețuri."

"Noi am început fără estimări. Ne-am cumpărat BCA-ul singuri acum un an după ce am socotit singuri cât ne va trebui (soțul e cel priceput). Apoi în toamnă ne-am luat fierul (tot soțul a socotit, ce și cât ne trebuie) iar în primăvara asta ne-am luat lemnul. Așa când mă apuc, nu plâng că nu îmi ajung banii. Sper că soțul să fie sănătos și să facă casă cu ajutorul unor rude și cu băieții noștri. Fierul sigur îl va lega el la fel și interioarele. Toată lumea zice că e foarte scump, dar o casă o facem pe etape și ne ia timp, așa că eu cred că putem strânge banii pentru construirea ei."

"Tot ce socotești se dublează sau triplează"

'50% mai mult decât estimasem inițial."

"Dublu față de estimările din proiect!"

"Până ajungi la mobilat, tot ce socotești se dublează sau triplează, în funcție de cât timp stai pe loc, pentru că se scumpesc toate. Dacă mai ai de făcut și curtea (beci, foișor, pus pavele, împrejmuit roată împrejur, plus gard în față, porți etc) deja nu îți mai ies calculele dacă vrei să le faci în viitorii 2 ani de exemplu! De orice te apuci de făcut cu excepția mobilatului, tot ce ține de construcție unde implică și mâna de lucru la suma calculată, trebuie să mai ai cel puțin încă 50 % din suma respectivă de rezervă (pentru că depășești)!"