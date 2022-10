Consulatul Rusiei la New York vandalizat în timpul anexării celor patru regiuni ucrainene. Fațada și poarta clădirii, acoperite cu vopsea roșie VIDEO

Faţada consulatului Rusiei la New York a fost vandalizată cu vopsea roşie, a anunţat vineri poliţia, în ceea ce pare a fi un gest de protest în momentul în care Rusia a anexat patru regiuni ucrainene, scrie AFP.

Vineri la orele prânzului, mari pete şi dungi de vopsea roşie acopereau pe câţiva metri în înălţime şi lăţime faţada Consulatului, o clădire în stil renascentist situată în cartierul Upper East Side din Manhattan, a constatat un fotoreporter al agenţiei France Presse.

Poarta de intrare a fost, de asemenea, acoperită cu vopsea roşie.

Poliţia a fost anunţată în jurul orelor 01.30, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din New York.

"Nu au fost arestări, iar ancheta este în curs", a adăugat acest responsabil, precizând că incidentul a fost considerat ca "posibil motivat de ostilitate".

In New York, unknown people doused the Russian Consulate General with red paint. pic.twitter.com/GvbuNZ2Bnz