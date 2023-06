Elementul-surpriză care-i năucește pe ruși la Melitopol. "Cu siguranță le vom face publice numele acestor bravi compatrioți"

Informațiile din teren făcute publice de analiști în cursul zilei de duminică, 11 iunie, indică tot mai clar strategia Ucrainei în cadrul contraofensivei derulate în sudul țării.

Ofensiva ucraineană înspre axa sud a determinat în zilele de 10-11 iunie eliberarea mai multor localități în zona ocupată de Rusia, la limita dintre regiunile Herson și Zaporojie.

Pe de altă parte, datele culese de bloggerii militari indică o cursă aproape fără obstacolo a armatei ucrainene spre localitatea Melitopol, din apropierea Mării Azov. Miza ar fi întreruperea liniei de aprovizionare a Crimeei pe liniile Rusiei continentale.

A lot of reports of Ukrainian forces on the march, gaining momentum on the Zaporizhzhia to Melitopol axis. This would be operationally significant, making possible cutting of the land bridge from Russian occupied Crimea to the Donbas. #ukrainecounteroffensive pic.twitter.com/KB5D167Mjd