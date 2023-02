Mama tinerei care i-a mulțumit unui soldat rus la concertul de propagandă al lui Putin, ucisă la Mariupol VIDEO

Doi copii ucraineni răpiți, prezentați la concertul de propagandă al președintelui rus Vladimir Putin de la Moscova, pe 22 februarie, și-au pierdut mama în urma bombardamentelor rusești din Mariupol, la începutul războiului, relatează publicația rusă independentă Important Stories, citată de Kyiv Independent.

Unul dintre cei doi copii este Anna Naumenko, în vârstă de 15 ani, care a fost pusă să îi mulțumească luptătorului rus Iuriy Gagarin pentru că i-a "salvat" din Mariupol.

Gagarin a fost prezentat ca fiind cel care a "salvat" 367 de copii din Mariupol, oraș care a fost aproape complet distrus de bombardamentele rusești în prima jumătate a anului 2022. Cele două surori care au apărut pe scenă au și un frate, potrivit sursei citate.

