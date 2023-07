Adevăratul motiv pentru care Corina Caragea, prezentatoarea știrilor din sport de la Pro TV, a plecat din țară FOTO

Corina Caragea, prezentatoare știrilor din sport de la Pro TV, a plecat din țară într-o vacanță exotică, alegând Singapore, unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii.

Prezența ei acolo are un motiv special. Corina și-a sărbătorit iubitul, care acum două zile a împlinit 42 de ani. Robert Pongratz a lucrat până anul trecut la LPF, însă acum este angajatul unei multinaționale cu sediul la Frankfurt, unde câștigă foarte bine.

Dacă de ziua ei, când a împlinit 40 de ani, Caragea a fost în Bali, acum ea și iubitul au preferat Singapore, un oraș pe care îl mai văzuseră acum câțiva ani.

Corina și Robert sunt împreună de zece ani, dar nu s-au căsătorit așa cum s-a speculat la un moment dat. Ea a dezvăluit de ce preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală.

”Orice inel, rochie, prieten, gest îmi e interpretat. Pentru că eu nu las ușa deschisă către viața mea privată.

Acum 4 ani am apărut la o nuntă în Toscana și toată presa a scris că m-am măritat. De atunci, primesc mereu întrebarea aceasta. Inițial am negat, dar tot nu am scăpat de întrebări. Am făcut glume – tot interpretată greșit și scoasă din context a fost declarația mea.

Știu foarte bine că în România vinde o poveste în care femeia se mărită, rămâne gravidă sau divorțează. Eu refuz să cred că aceste roluri sunt definitorii pentru noi și numai așa putem fi pe prima pagină.

Dincolo de presă, primesc și pe rețelele sociale comentarii care mă ceartă că nu sunt măritată, că nu am copii, că sunt mereu singură, că ascund ceva”, a declarat, pentru FANATIK, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, Corina Caragea.