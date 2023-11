Declaratiile lui Cosmin Contra inainte de partida cu Spania la Madrid. Ce spune despre discutia cu Razvan Burleanu

Cosmin Contra, inca selectionerul echipei nationale a Romaniei, a sustinut conferinta de presa oficiala dinaintea partidei de luni cu Spania, ultimul meci din preliminariile EURO 2020, in deplasare, pe stadionul Wanda Metropolitano.

El a vorbit in premiera despre viitorul sau pe banca echipei nationale dupa esecul cu Suedia de vineri, scor 0-2, esec care a insemnat ratarea calificarii pe ruta clasica la EURO 2020.

"Nu vorbim aici despre ramanerea mea sau nu. Au fost doua zile foarte grele... Caracterele puternice se ridica de la pamant in momentele grele. Mesajul meu catre baieti a fost sa invatam din aceste meciuri din calificarile normale si sa fim mai pregatiti in martie.

Chiar daca sunt afectati, ma astept la o reactie din partea lor. E un meci special pentru mine si pentru jucatori. Cu un rezultat bun luni, vom avea sperante mai mari ca ne putem califica in martie", a fost prima reactie a lui Contra in fata jurnalistilor spanioli si romani.

Intrebat si mai multe detalii, Contra a dezvaluit ca a avut o discutie mai lunga cu presedintele FRF Razvan Burleanu: "Am vorbit cu domnul presedinte, dar nu despre viitorul meu. L-am rugat frumos sa ma lase sa pregatesc acest meci in liniste. Apoi, voi avea nevoie de cateva zile sa pun in balanta cu staff-ul meu lucrurile care s-au intamplat in aceasta campanie. La sfarsitul saptamanii viitoare ma voi intalni cu domnul presedinte pentru o noua discutie. Trebuie sa gandesc la rece pana atunci si, in functie de asta, voi decide daca voi mai continua sau nu. In acest moment, sunt asa si asa", a mai adaugat fostul jucator de la Dinamo sau AC Milan.

"Realitatea cruda din aceasta preliminarii a fost ca n-am castigat niciun meci cu cele 3 din grupa. Cand lucrurile nu merg, e normal ca vin critici mai agresive", si-a incheiat declaratia Cosmin Contra.

Meciul Spania - Romania are loc luni la Madrid, de la 21,45, LIVE pe Ziare.com.

