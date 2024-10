Ministrul Mediului: Ma lasa rece amenintarile cu plangeri penale la care apeleaza Firea

Ministrul Mediului, Costel Alexe, precizeaza ca amenintarile cu plangeri penale venite din partea Gabrielei Firea il "lasa rece", iar aceste demersuri mascheaza ineficienta Primariei in implementarea masurilor pentru a imbunatati calitatea aerului in Bucuresti.

"Ma lasa reci amenintarile cu plangeri penale, aluziile si ironiile ieftine la care apeleaza doamna Primar General, Gabriela Firea, pentru a masca propria indolenta si ineficienta in implementarea masurilor pentru imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti. Stimata doamna, plangerea penala cu care ma amenintati nu ii insanatoseste si nu ii protejeaza pe bucuresteni si va asigur ca nu puteti sa le faceti plangeri penale miilor de bucuresteni care sunt fortati sa respire aerul nesanatos din capitala Romaniei!", a scris pe Facebook Costel Alexe.

Mutarea statiei de monitorizare de la Cercul Militar nu rezolva poluarea din zona sau din Bucuresti, ci doar o mascheaza si o ascunde de ochii opiniei publice, mai puncteaza ministrul Mediului.

"Reducerea poluarii, imbunatatirea calitatii aerului si cresterea calitatii vietii raman obiective fundamentele ale acestui mandat!", a mai scris Alexe.

Precizarile vin dupa ce pimarul Gabriela Firea a declarat, vineri, ca a pregatit o plangere pe numele ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru ca a indus panica in randul populatiei si in randul corpului diplomatic prin afirmatii privind poluarea, subliniind ca acesta are interese politice.

Firea trece la plangeri penale in scandalul poluarii. Il face ageamiu pe Alexe, spune ca Orban o biciuieste si ca Ilfovul e ca un sector al Capitalei

