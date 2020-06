Ministrul Mediului: Mastile medicale si manusile chirurgicale trebuie incinerate sau reciclate, nu abandonate pe campuri si la gropile de gunoi

Colectarea separata

"Toti cei care se gandesc sa aiba actiuni care sa adica atingere sanatatii populatiei sau mediului trebuie sa inteleaga ca toleranta noastra fata de ei va fi zero. Ma bucur foarte mult ca ai mei colegi de la Garda de Mediu au intervenit prompt si la sesizarea din 13 mai, pe 14 mai s-au deplasat aici, in judetul Ilfov, si au dispus Primariei Dobroiesti masura ecologizarii si igienizarii zonei de acele deseuri medicale.Astazi, cazul se afla in cercetare penala si a fost retinut cel care s-a facut vinovat si sper ca, pe perioada anchetei, cei de la Ministerul Afacerilor Interne si cei de la Garda Nationala de Mediu sa sanctioneze prompt.Asa cum am declarat de la inceputul starii de urgenta, atunci cand este vorba despre deseuri medicale trebuie sa actionam fara jumatati de masura, fara compromisuri si toti cei care se fac vinovati trebuie sa plateasca. In aceasta perioada a starii de urgenta, cand toti am fost afectati sub o forma sau alta de aceasta pandemie, nu se poate ca astfel de deseuri in loc sa ajunga la incinerare asa cum era firesc, au ajuns sa fie abandonate pe campuri sau pe gropile de gunoi", a spus Alexe.Ministrul de resort a adaugat ca, in prezent, exista la nivel national ONG-uri si retaileri care dispun si administreaza locuri special amenajate pentru colectarea separata a mastilor de unica folosinta."Tot ceea ce inseamna masti, manusi chirurgicale trebuie colectate separat si sa ajunga sa fie ori incinerate, ori reciclate la fabricile de ciment prin procesare.In momentul de fata, sunt la nivel national organizatii non-guvernamentale si operatori retaileri care si-au administrat in cadrul propriilor business-uri locuri speciale in care se poate ca aceste masti sa fie colectate separat si, evident, acestea vor ajunge la incinerare", a mentionat demnitarul.Vineri, IPJ Ilfov a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca politistii din cadrul Serviciului Arme Explozibili si Substante Periculoase Ilfov au efectuat 13 perchezitii la domiciliile mai multor persoane fizice si juridice, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, pentru nerespectarea masurilor privind eliminarea deseurilor periculoase.Potrivit sursei citate, perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv judetul Ilfov, Dolj si in Municipiul Bucuresti."In fapt, in data de 14 mai a.c., politistii ilfoveni au fost sesizati cu privire la existenta unei cantitati apreciabile de deseuri medicale periculoase, colectate de la mai multe unitati spitalicesti din Bucuresti si abandonate pe un camp din localitatea Dobroiesti, judetul Ilfov. In urma perchezitiilor, 16 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov pentru cercetari. De asemenea, a fost indisponibilizata o autoutilitara, au fost ridicate documente care atesta trasabilitatea deseurilor medicale periculoase si a fost inchisa temporar activitatea unei societati comerciale din judetul Dolj, aplicandu-i-se totodata o sanctiune contraventionala cu amenda in valoare de 10.000 de lei", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii IPF Ilfov subliniaza ca, in urma probatoriului administrat, la data de 11 iunie 2020, a fost retinut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 31 de ani, urmand ca aceasta sa fie prezentat in cursul zilei de vineri, 12 iunie, unitatii de parchet competente, cu propunere de arestare preventiva.In prezent, cercetarile sunt continuate de catre politistii Serviciului Arme Explozibili si Substante Periculoase Ilfov, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport , valorificare si eliminare a deseurilor periculoase", urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.La actiune au participat politistii Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov, Bucuresti si Dolj, politistii de investigare a criminalitatii economice si criminalisti din Ilfov, impreuna cu Garda Nationala de Mediu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.