Cozmin Gusa a cumparat Petromservice cu cateva ore inainte de retinerea lui Vintu

Cozmin Gusa a cumparat fosta Petromservice, cu doar cateva ore inainte ca "Lotul Vintu" sa fie retinut de procurori pentru devalizarea societatii.

Potrivit jurnalistilor de la Adevarul, tranzactia s-a perfectat in data de 7 noiembrie 2011, cu putin timp inainte de retinerea lui Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vintu si a directorilor companiei. Cozmin Gusa a confirmat informatia pentru Ziare.com.

Fosta Petromservice a fost preluata de Strategies Research Investment SRL, companie la care Cozmin Gusa detine 50% din actiuni, celelalte 50% fiind detinute de Maricel Pacuraru. De asemenea, Cozmin Gusa este administrator unic al companiei.

Cozmin Gusa a mai declarat ca noua companie este deja parte in dosarul "Lotului Vintu", pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 83 de milioane de euro.

Mai multe detalii despre dedesubturile acestei afaceri puteti afla luni, dintr-un interviu acordat de Cozmin Gusa pentru Ziare.com

Retineri si eliberari cu scandal in dosarul Petromservice

Pe 7 noiembrie, intr-o zi de luni, putin dupa ora pranzului, Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si prim-vicepresedintele sindicatului CNSLR Fratia, Liviu Luca, au primit decizie de retinere din partea procurorilor de la Parchetul General, in dosarul falimentarii Petromservice.

Cateva ore mai tarziu, in arestul Politiei Capitalei li se alaturasera alti trei oameni de afaceri - moldoveanul Octavian Turcan, fostul director Petromservice, Gheorghe Supeala si directorul economic al Petromservice, Zizi Anagnastopol.

Vintu si Luca, alaturi de trei complici, retinuti in dosarul Petrom Service

Pana a doua zi, Lotul Vintu, cum a fost numit, numara nu mai putin de zece retinuti.

In plus, procurorii au decis sa se puna sechestru asigurator pe peste 100 de imobile, din care 46 de terenuri si 5 apartamente, dar si pe mai multe masini de lux, ambarcatiuni, chiar si un bloc de 8 etaje, toate apartinand celor acuzati.

Vintu si Luca sunt acuzati ca au falimentat voit Petromservice, producand un prejudiciu de 83 de milioane de euro celor 72.000 de membri ai Asociatiei Salariatilor, in calitatea lor de actionari minoritari, si de 98 de milioane de euro statului.

Aceleasi informatie aparuse in presa cu cateva zile inainte, fiind citat atunci un raport SRI ce ajunsese in mana jurnalistilor de la Adevarul.

Ulterior, toti cei zece, in frunte cu Sorin Ovidiu Vintu, au fost eliberati, urmand sa fie cercetati in stare de libertate.

Cel putin in cazul lui Vintu decizia a fost privita cu scepticism, acesta declarand, inainte sa se hotari sa fie eliberat, ca, daca va ramane in arest, va lua "justitia in mainile sale".

Lotul Vintu, eliberat - recursul avocatilor a fost admis

Si motivarea judecatorilor a fost halucinanta, acestia aratand ca au fost nevoiti sa ia decizia eliberarii, avand in vedere ca procurorii incadrasera gresit fapta.

Mai exact, in textul motivarii care are peste 70 de pagini se arata ca procurorii au omis sau, in orice caz, au evitat, in pofida incadrarii juridice stabilite, sa verifice in mod concret in care dintre modalitatile alternative (insusire, folosire sau traficare de bani, valori sau alte bunuri aflate in administrare) au incadrat actiunile inculpatilor.