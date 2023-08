Trecutul violent al unui criminal care a leșinat din cauza alcoolului, după ce și-a omorât victima. Ce fapte mai are la activ

Tiberiu D. are un trecut de infracțiuni FOTO / Ziare.com

Autorul crimei din Timișoara, căreia i-a căzut victimă o femeie de 74 de ani din comuna Săsciori, județul Alba. Tiberiu D. are un trecut de infracțiuni și fapte violente pe fondul consumului de alcool.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani era sub influența alcoolului și când a intrat peste victima sa cu scopul de a o jefui. Era atât de băut încât a leșinat la locul faptei. Este acuzat de omor calificat și tâlhărie. Tiberiu D. a fost reținut, miercuri, pentru 24 de ore, iar joi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”În fapt, s-a reținut că în data de 15 august 2023, în jurul orelor 18:00, în timp ce se afla în apartamentul victimei din Timișoara, în scopul sustragerii de bunuri și sume de bani, inculpatul ar fi lovit victima cu obiecte contondente la nivelul capului și al corpului, în zone vitale, dar și cu un obiect tăietor – înțepător în torace, lovituri care au avut ca urmare producerea unui stop cardio – respirator și politraumatisme și care au provocat leziuni ce au condus la decesul acesteia la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Cercetat pentru violență în familie

În 2022, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 11 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Acesta a fost prins când a condus un autoturism pe DN1, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind oprit în trafic de către echipajul de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, a mai fost obligat să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile, în cadrul Primăriei Municipiul Alba Iulia sau în cadrul Primăriei Săsciori. În data de 6 martie 2023 a cerut să i se schimbe locul de prestare de muncă în folosul comunității, în județul Timiș.

Pe numele său, magistrații Judecătoriei Sebeș au emis, în data de 4 mai 2023, un ordin de protecție, după ce acesta și-a bătut fiica cu probleme psihice, și și-a amenințat soția cu un cuțit.

Mai mult de atât, mama fetei, soția bărbatului a susținut în fața instanței că acesta ar fi întreținut relații sexuale cu fiica sa. Bărbatul ar fost internat la secția de Psihiatrie din cauza consumului de alcool, timp de 2 săptămâni, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2023.

În fața instanței, soția bărbatului a precizat că ”este foarte violent și a lovit-o pe fiica sa, care suferă de probleme de sănătate”. Bărbatul a recunoscut că și-a lovit fiica cu un fier de lângă sobă. Pentru faptele din Timiș riscă peste 20 de ani de închisoare.

