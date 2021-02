Incredibil. Doua echipe romanesti se vor intalni in meci direct in optimile Ligii Campionilor la handbal feminin

Sambata s-au jucat cinci partide in ultima etapa a Ligii Campionilor, in ambele grupe, iar rezultatele nu au stabilit complet tabloul optimilor de finala, insa au adus certitudinea confruntarii romanesti, intre SCM Ramnicu Valcea - CSM Bucuresti.Echipa valceana, care nu a mai jucat ultimul meci din cauza neprezentarii adversarei Brest (conditii meteo nefavorabile pentru deplasare), a incheiat grupa B pe locul 6, iar CSM Bucuresti este pe locul 3 in grupa A.Conform deciziei EHF , care spune ca toate echipele sunt calificate din grupe in optimi si vor juca incrucisat conform Tabelei Berger, SCM Ramnicu Valcea va gazdui turul meciului cu CSM Bucuresti, in 6-7 martie, iar returul se va juca la Bucuresti, o saptamana mai tarziu.Rezultatele de sambata sunt: grupa A - Metz - CSM Bucuresti 25-22, Rostov - FTC Budapesta 26-24, Vipers - Krim 37-30; grupa B - Gyor - CSKA 31-24, Buducnost - Podravka 33-26.Duminica se vor juca ultimele doua meciuri ale etapei, intre Team Esbjerg - SG BBM Bietigheim (grupa A) si Borussia - Odense (B), iar rezultatele nu vor afecta clasarile echipelor romanesti si vor stabili tabloul complet al optimilor de finala.Toate echipele din cele doua grupe sunt calificate in optimile de finala, programate in 6-7 martie si 13-14 martie, in urma unei decizii a EHF, care a anulat numeroase meciuri restante din motive pandemice, castigate astfel la "masa verde", cu 10-0, de echipele obligate de adversare sa accepte amanari.In optimile de finala se va juca incrucisat, dupa Tabela Berger, locul 1 grupa A cu locul 8 grupa B, 2-7, 3-6, 4-5, pentru calificarea in sferturile de finala, programate intre 3-11 aprilie, iar apoi pentru Turneul Final Four de la Budapesta, in 29-30 mai.CITESTE SI: