Minunea din Cupa Germaniei. ”Piticii” din liga a treia care au scos-o pe Bayern sunt în semifinale

Cupa Germaniei consemnează în acest sezon o surpriză uriașă, echipa de liga a treia FC Saarbrucken ajungând în semifinale după un parcurs excepțional.

Astfel, după ce au trecut de gigantul Bayern Munchen în optimi (2-1) și de Eintracht Frankfurt în sferturi (2-0), cei de la Saarbrucken au mai dat o lovitură.

Marți seară, ”piticii” din liga a treia au învins o a treia echipă din Bundesliga, pe Borussia Monchengladbach (scor 2-1), intrând miraculos în careul de ași al competiției.

În semifinale, Saarbrucken va avea o misiune aparent mai ușoară, cu FC Kaiserslautern din liga a doua, cealaltă semifinală fiind între liderul din Bundesliga, Leverkusen, și Fortuna Dusseldorf, tot din divizia secundă.

Incredible 🤯

Third division side Saarbrucken have reached the German Cup semi-finals after knocking out three Bundesliga sides!#BBCFootball pic.twitter.com/l0vEwvBPPt