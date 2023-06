Ambiția unui șofer de Dacia Spring: "Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină"

Una dintre cele mai populare mașini electrice din România este Dacia Spring, datorită prețului mic de achiziție.

Totuși, Dacia Spring este considerată în principal o mașină de oraș, având o autonomie limitată, care variază în funcție de condițiile de conducere și de utilizare a vehiculului.

Autonomia limitată implică necesitatea de a o reîncărca regulat. Acest lucru poate fi convenabil într-un mediu urban, unde infrastructura de încărcare electrică este mai accesibilă.

Spațiul pentru pasageri și bagaje este limitat, iar performanțele pe autostradă sau în teren accidentat sunt reduse.

Totuși, unii dintre cei care conduc modelul electric de la Dacia țin să demonstreze că pot depăși limitele mașinii și pleacă la drumuri foarte lungi sau încarcă mașina excesiv.

Este cazul unui șofer care a anunțat că a plecat cu mașina plină cu oameni și bagaje și a avut autonomie aproape 300 de kilometri.

"A spus cineva... "bagaje"? Peste 290 km autonomie, peste 290 litri spațiu de bagaje! Și 4 oameni la bord!", a scris șoferul în textul care însoțește imaginea pe grupul Dacia Spring România.

"Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină"

Postarea a stârnit o dezbatere aprinsă între membrii grupului.

"Cred că depășiți greutatea maximă admisă. Și NU glumesc. Mașina are 1000 kg și 1300 maximă admisă. Calculați cu 4 persoane și bagaje."

"Așa e când nu înțelegi pentru ce este făcută o mașină. În cazul de față o mașină pentru oraș, nu pentru exterior."

"Nu știu cine nu înțelege despre ce pot să fac cu mașina pe care am cumpărat-o?!"

"Unde scrie în actele mașinii că este mașină pentru oraș și nu pot ieși din oraș, la drum lung? Unde scrie în lege că nu am voie să ies din oraș cu Dacia Spring? Dacă tu nu ești în stare, nu ești capabil, sau nu vrei să ieși cu Dacia Spring, din oraș, nu înseamnă că nimeni nu are voie să iasă cu mașina din oraș. Fiecare face ce vrea cu mașina lui personală. Dacă vrea cineva să meargă și până în China, cu Dacia Spring este decizia lui personală, și-o asumă.

Când vulpea nu ajunge la struguri, zice că sunt acri. Bănuiesc că ești posesor de BMW sau Audi, chiar nu înțeleg ce vă roade atât de cei care ies din oraș cu Dacia Spring? Merge cineva cu Dacia Spring în afara orașului pe banii tăi și asta te doare? Dacă ești posesor de Dacia Spring, DACĂ, parcă văd că mergi până la cumpărături cu ea și o bagi în garaj, la naftalină, să nu se uzeze."

"La cum se circulă pe drumurile din România ești o victima sigură"

"Te lauzi că faci economie de 2 lei? La cum se circulă pe drumurile din România....ești o victima sigură."

"În ce carte scrie că e mașină de oraș și nu și de exterior? Eu nu am găsit. Eu chiar îl felicit pentru curaj. Aproximativ la fel ca el am parcurs anul trecut undeva la 3000 km prin țară cu ea. M-am simțit foarte bine și foarte relaxat am ajuns la destinații datorită faptului că făceam acele 2 sau 3 pauze de câte 40 minute, cât dura o încărcare. Spring ul conform preț calitate, este o mașină foarte bună atât de oraș, cât și de exterior."

"Vă rog să vă informați când comentați. Citind Regulamentul (CE) nr. 1230/2012, aflăm că ”masă în ordine de mers” (1012 kg în cazul Spring) include șoferul de 75 kg. Așadar, până la 1.300 kg, cele 3 persoane și bagajele aferente nu au depășit în nici un moment această valoare", a subliniat autorul postării.

"Am băgat 4 corpuri de bucătărie în spate și pe scaunul din față"

"Băi frate, dar cum mergeți? Radio ascultați? Climă folosiți? Eu nu reușesc să trec de 220 km."

"Păcat că nu mai am pozele, dar am băgat 4 corpuri de bucătărie în spate și pe scaunul din față. Pe cel din față i-am pus centură să meargă regulamentar."

"Dacă ai mers în modul ECO cu max 30km/h la vale în timp ce bătea vântul din spate. Doar așa este posibil 290 km. În rest sunt povești alea cu 300 km parcurși cu o singură încărcare. Dacă merg cu 5km/h scot și eu 350 km autonomie."

"În șase luni, apare pe grupul de vânzări: km puțini, impecabilă, vând ca să iau ceva mai mare."

"Am plătit toată mașina așa că folosesc TOATĂ mașina"

"Acum la partea de bagaje, sunt de acord. Au încăput bagaje voluminoase (nu grele!) mai bine ca într-un Clio e-tech în ea.

În ceea ce privește autonomia… să fim va rog sinceri… scoți peste 230km cu ea doar dacă dormi pe șosea.

Am 2000km în 3 săptămâni cu ea, 80% urban, consum mediu de 11.5

Pentru ce este (și am luat) mașina asta, e mai mult decât ok!

Cine vrea să o hiperbolizeze n-are decât! Dar din aceste hiperbole iese și hate-ul nejustificat.

Nu, nu are 300 km range, să nu ne mințim, are 200km mai pe bune.

Da, e foarte plăcută la demaraje pe reprize scurte (și până în 90km/h) - și o compar cu un hybrid de 180cp!

Și modul ECO e o poveste pentru cei ce vor să hiperbolizeze. Taie digital din răspunsul la pedala că să mai 7-10 km de range… degeaba."

"Am plătit toată mașina așa că folosesc TOATĂ mașina."

"290 la vale sau cum? Eu zic că dacă mergi cu 110 km, AC ON, 4 oameni de 80 kg + bagajele alea nu ajungi la 120 km."