Primul interviu dat de Dan Petrescu dupa infectarea cu COVID-19. Ce spune despre contractul sau cu CFR Cluj

"Nu am avut niciun simptom, dar a trebuit sa respect regulile. Nu ma prindeam ca am daca nu imi faceau analize, nu am avut nimic niciodata. Am stat o saptamana in spital, as vrea sa le multumesc celor de acolo, m-au tratat extraordinar. Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au facut cu mana. Am stat singur si acum o sa ne vedem", a spus "Bursucul", intr-un interviu pentru Sport.ro. Intrebat daca va ramane la CFR Cluj , Dan Petrescu a oferit un raspuns evaziv."Toata lume astie ca mai am doi ani de contract. E posibil orice in fotbal, mai ales la CFR Cluj. Presiunea de aici e mult mai mare decat la Real Madrid si Barcelona . Intr-un singur an nu am pierdut decat un singur meci si a fost o drama nationala E posibil orice la CFR, tineti minte dupa meciul cu Craiova cate speculatii s-au facut. Eu vreau sa duc contractul la final, dar asta nu depinde numai de mine", a marturisit antrenorul lui CFR Cluj.Intrebat de urmatorul sezon al clubului si sansele ca feroviarii sa mai faca performantele de sezonul trecut din cupele europene, Dan Petrescu a avut un raspuns transant."Ca sa mai luam un titlu, trebuie sa vina jucatorii pe care ii vreau eu, ca de obicei, pentru ca lotul l-am facut eu. Sa imi dea mana libera pana la capat si sunt sanse. Eu am antrenat peste tot, dar ca la CFR Cluj n-a fost presunea niciodata.Va fi aproape imposibil sa repetam ce am facut anul trecut. In Romania nu sunt bani, noi nu intelg de ce trebuie sa avem pretentii, nu avem bani. Noi nu avem cu sa ne batem cu echipele mari. Ce am facut anul trecut e un miracol", a spus Petrescu.Antrenorul lui CFR a primit trofeul in izolare, acolo unde se afla de o saptamana pentru a se bucura."Am dormit cu treofeul. Mie imi place sa dorm cu trofee. Eu mi l-am pus singur, cu medalie, cu tot, aici. Mie imi place in primele seri sa il am langa mine", a adaugat antrenorul.Petrescu a comentat si schimbarile de sistem din sezonul urmator si a avut o rugaminte pentru oficialii Ligii 1."Eu as fi preferat 18 echipe si fara playoff si playout. Si daca, doamne fereste, se mai face playoff si playout, lasati-ne punctele, va rog frumos! Lasati-ne punctele! Si mai am o rugaminte: sa vina VAR in Romania, ca in toate tarile e VAR. Daca noi aveam VAR, nu mai stateam la ultimul meci sa jucam. Eram de mult campioni", a concluzionat Petrescu.