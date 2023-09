O romanca vrea sa ajunga consilier local la Milano

Romanca Maria Stefanache, de 49 de ani, regizor de teatru, va candida pentru o functie de consilier local la Milano.

"Ma simt milaneza. De 20 de ani locuiesc aici", a declarat aceasta. Romanca va candida pe lista lui Giuliano Pisapia, care doreste sa ajunga primar, la alegerile din mai, informeaza Milano Today.

Maria Stefanache s-a nascut in 1962, la Iasi, locuieste la Milano de 20 de ani, iar din 1992 este regizor de teatru.

Romanca marturiseste ca in politica o atrage participarea si dorinta de a schimba fata orasului. Ea este plina de energie si convingatoare.

"Romanii sunt optimisti si pozitivi, asa cum sunt si eu. Nu am fost implicata in nicio controversa, sunt o persoana pasnica si interesata in a construi prin renuntarea la critica", a mai spus aceasta.

Ads