Fostul administrator judiciar al SC Dinamo 1948 SA, Cătălin Andrei Dascăl – practicianul în insolvență acuzat de procurori că ar fi ascuns active ale clubului în dauna creditorilor – susține că este nevinovat si că, din contră, n-a omis nimic și n-a avut nicio înțelegere cu nimeni. Mai mult, pe vremea când el se ocupa de actele Dinamo, a plătit către stat aproape 12 milioane de lei din datoriile clubului.

Avocatul Valentin Cristian Gheorghiță (fost administrator special al Dinamo 1948) este judecat pe rolul Curții de Apel București pentru bancrută frauduloasă alături de fostul finanțator al Clubului Dinamo, Ionuț Negoiță (fratele edilului Robert Negoiță) și practicienii în insolvență Cătălin Andrei Dascăl și Elena Cosma (toți trei acuzați de complicitate la bancrută frauduloasă).

Iată cum este definită bancruta frauduloasă potrivit Codului comercial:

Art. 880 - E culpabil de bancrută frauduloasă comerciantul falit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul său şi comerciantul care (…) a înfăţişat datorii inexistente, sau care, în registre, în scripte, sau în acte autentice ori private sau în bilanţ, s-a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declaraţi bancrutari frauduloşi, comercianţi care înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte înseamnată de mărfuri sau activ de preţuri reduse şi mai scăzute decât costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori.

Infracțiunea de bancrută frauduloasă este sancționată de Art. 241din Codul penal.

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;

c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Ce acuzații îi aduc procurorii lui Cătălin Andrei Dascăl

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Cătălin Andrei Dascăl este acuzat că, în calitate de administrator judiciar al societății Dinamo 1948 SA, începând cu dată deschiderii procedurii de insolvență, adică 11 iunie 2014, i-a sprijinit, prin diverse activități, pe reprezentanții societății Dinamo 1948 SA, respectiv pe avocatul Valentin Cristian Gheorghiță și pe Ionuț Negoiță în acțiunea de fraudare a creditorilor bugetari.

Cum se apără fostul administrator judiciar de la Dinamo

Joi, 20 ianuarie 2022, Cătălin Dascăl a fost audiat în calitate de inculpat și s-a apărat de aceste acuzații.

„După declanșarea urmăririi penale și aducerea la cunoștință a învinuirilor nu am avut încotro și pentru a-mi asigura apărarea am studiat planul de organizare. Am căutat să înțeleg ce ar putea fi acolo după ce a reținut organul de urmărire penală. Planul de reorganizare avea o structura bine definită. Ca avocat vă pot spune că am văzut peste 300 de planuri de organizare. Există planuri de organizare care au și 5 pagini. În ceea ce privește acest plan toate activele au fost menționate. Se prevedeau și cheltuielile de procedură și creditorii. Când se face estimarea datelor curente se ia în calcul inclusiv data la care potențial ai întra în faliment, iar în cazul nostru data era 17 decembrie (n.r.- 2014). Dacă judecătorul sindic admite planul de organizare societatea își continua activitatea, plătește creanțele în aceeași ordine de prioritate. Dacă instanța respinge cererea de confirmare (a planului de organizare – n.r.) și dispune falimentul atunci obligațiile de plată se achită în aceeași ordine de plată și efectele se prelungesc la 1-2 luni. De exemplu, dacă Dinamo falimenta în decembrie, atunci tva-ul se plătea în ianuarie. În faliment, acumularea de datorii în perioada imediat următoare există și mai există și concedieri și masuri de conservare a patrimoniului”, a explicat în fața instanței Cătălin Dascăl, practician în insolvență.

Avocatul Cătălin Dascăl: „Sincer, nu înțeleg care este fapta de complicitate”

Avocatul și-a susținut nevinovăția în fața instanței de fond și a explicat ce anume a făcut la Dinamo.

„Prima faptă ce mi se retine este că am ascuns active, că nu am verificat și nu am completat lista cu active. Am verificat, nu am completat pentru că era lista era completă. Am prezentat-o creditorilor, aspect recunoscut la urmărire penală prin ordonanța din 2017 a procurorului de caz. Și dacă aceste documente ar fi fost incomplete, atunci ele ar fi respinse de judecătorul sindic. Asta pentru că el verifică dacă sunt toate documentele la dosar. Că erau toate activele e acolo e reconfirmat de înscrisurile din dosar. Sincer, nu înțeleg care este fapta de complicitate pe care as fi săvârșit-o. Se mai reține că aș fi complicele lui Valentin Gheorghiță (n.r. – în sarcina căruia procurorii rețin acuzația de bancrută frauduloasă). La data la care s-a deschis procedura (n.r. – de reorganizare) domnul Valentin Gheorghiță nu exista. Știu ca este avocat, dar nu îl cunoșteam. Din nou, nu înțeleg cum l-aș fi putut sprijini. Am procedat la îndeplinirea atribuțiilor, am identificat activele, le-am arătat transparent și complet creditorilor”, a relatat Cătălin Dascăl.

Cât ar fi plătit către stat fostul administrator judiciar al Dinamo

Administratorul judiciar de la Dinamo a declarat în fața instanței că a plătit către stat aproape 12 milioane de lei.

„La a doua faptă, că aș fi făcut declarații false, după cum am menționat anterior, în cuprinsul acestui raport de activitate am înaintat a se discuta clauzele de reorganizare, pentru că acesta este modalitatea de comunicare a practicienilor în insolvență. Nu am cunoscut niciodată despre active conspirative și valoarea acestora. Am identificat toate activele, iar dacă o simpla percepție că s-ar fi ascuns ceva este suficientă, sincer nu știu ce explicații să mai dau! Erau și creanțe de 7 milioane de lei care erau și prescrise, și împotriva unei societăți în faliment și trecuseră și toate termenele de înscriere la masa credală! (…) Noi am virat 11.753.650,62 lei la bugetul de stat. Asta arată nivelul datoriilor. În final îmi susțin în continuare nevinovăția, insist și arăt că în întreaga mea activitate nu am avut vreo înțelegere cu nimeni. Eu nu am dezbătut aceasta cauza într-un seminar, așa cum spune procurorul de caz. Dar poate fi o confuzie, pentru că înainte de 2014, adică pe undeva prin 2011, eu predam bancruta frauduloasă. După ce s-a declanșat urmărirea penală nu am dezbătut niciodată acest subiect”, a mai spus Cătălin Dascăl.

Două expertize financiar-cotabile și 36 de termene de judecată

Dosarul de bancrută frauduloasă a fostei conduceri a Clubului Dinamo a început pe 8 ianuarie 2019 și de atunci a avut 36 de termene de judecată. Următoarea ședință se va desfășura pe data de 16 februarie 2022.

De când dosarul se judecă pe fond la CAB, judecătorul a dispus efectuarea a 2 expertize financiar-contabile: una în 27 iunie 2019 și alta în 30 iulie 2020, cea din urmă nefiind finalizată nici până în prezent.

Iată obiectivele ultimei expertize:

Să se întocmească o situație cu activele existente (active imobilizate necorporale, active imobilizate corporale, active imobilizate financiare, stocuri, creanțe, disponibilități bănești și alte elemente de trezorerie, cheltuieli în avans) în patrimoniul S.C Dinamo 1948 S.A. la data întocmirii planului de reorganizare. Să se stabilească valoarea de piață a activelor existente în patrimoniul S.C. Dinamo 1948 S.A. la data întocmirii planului de reorganizare. Să se stabilească sumele ce urmau să fie distribuite creditorilor în ipoteza falimentului, raportat la valoarea activelor existente și la cheltuielile de procedură. În ipoteza în care se estimează costuri aferente procedurii de lichidare mai mari decât cele prevăzute în planul de reorganizare, să se stabilească sumele ce urmau să fie distribuite creditorilor în ipoteza falimentului raportat la valoarea activelor existente și la cheltuielile prevăzute în planul de reorganizare. Să se stabilească care sunt sumele ce urmau să fie distribuite creditorilor ca urmare a reorganizării S.C. Dinamo 1948 S.A., raportat la valoarea activului societății la data planului de reorganizare, respectiv încasările și cheltuielile previzionate în planul de reorganizare.

Acuzațiile procurorilor pentru fostul finanțator, Ionuț Negoiță

Pe data de 29 decembrie 2017, fostul acționar majoritar al FC Dinamo, Ionuț Negoiță, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) pentru comiterea infracțiunii de complicitate la bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de insolvența clubului de fotbal. Dosarul are 74 de volume și a fost trimis spre soluționare Curții de Apel București.

În același dosar au mai fost trimiși în judecată avocatul Valentin Cristian Gheorghiță, acuzat de bancrută frauduloasă, administratorul judiciar Cătălin Andrei Dascăl și Elena Cosma, pentru complicitate la bancrută frauduloasă.

Potrivit unui comunicat al PCAB, în calitate de administrator special al societății Dinamo 1948 SA, în cadrul procedurii de insolvență, la dată de 22 octombrie 2014, în momentul în care a semnat planul de reorganizare și a făcut prezentarea și evaluarea activelor aflate în patrimoniul societății Dinamo 1948 SA, Valentin Cristian Gheorghiță a omis (a ascuns) o parte din activele acestei societăți, cu o valoare contabilă netă de 16.863.011 lei și o valoare reală de 5.179.032 lei, formate din stocuri în valoare de 504.158 lei, creanțe în valoare de 4.449.796 lei și disponibilități bănești existente în casierie și conturi la bănci în cuantum de 225.078 lei, în scopul reducerii frauduloase a creanțelor bugetare.

Procurorii mai susțin că, pentru aprobarea și implementarea frauduloasă a planului de reorganizare, întocmit în fals, Valentin Cristian Gheorghiță a beneficiat de sprijinul lui Ionuț Negoiță, care, la dată de 17.11.2014, în scopul de a frauda bugetul de stat, respectiv pentru a reduce în mod fraudulos creanțele bugetare, a votat atât direct, cât și indirect (prin intermediul societăților pe care le controla) pentru aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special, cunoscând că în acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabila netă de 16.863.011 lei și o valoare reală de 5.179.032 lei.

Elena Cosma este acuzată că, în calitate de asociat în cadrul societății Z.R.P.I. SPRL, în cursul lunii octombrie 2014, a întocmit în fals planul de reorganizare a societății Dinamo 1948 SA, prin omisiunea (ascunderea) unor active cu o valoare contabila netă de 16.863.011 lei și o valoare reală de 5.179.032 lei, despre care avea cunoștință, în scopul de a frauda creditorii bugetari.

