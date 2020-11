Suspiciuni de spalare de bani, crima organizata si terorism. De ce nu au mai ajuns banii lui Cortacero la Dinamo

Autoritarile europene suspecteaza tot felul de transferuri financiare facute in tarile din UE ca ar proveni din spalare de bani, crima organizata si terorism si din cauza acestui motiv au blocat banii actionarului spaniol al lui Dinamo."Banii sunt blocati in divizia internationala a Bancii Sabadell de catre SEPA . De ce au fost blocati, doar Pablo Cortacero stie.Ideea este ca sunt bani, dar nimeni nu stie cand acestia vor intra in conturile clubului.Pablo, intr-adevar, este patronul clubului pentru ca a preluat compania Lotus, dar noi, ceilalti care suntem aici si conducem Dinamo, Alex Couto, Jose Bueno si Dorin Serdean, incercam sa gasim o cale pentru a iesi din situatia asta pana cand Pablo reuseste sa deblocheze banii", a spus Alex Couto, directorul general al echipei din Stefan cel Mare, pentru sport.ro.SEPA este Serviciul European de Plati de Euro, iar blocarea banilor lui Cortacero se justifica prin faptul ca in ultimii ani, Uniunea Europeana a inasprit controalele asupra transferurilor de baniExista informatii ca retelele de crima organizata si de terorism folosesc tot felul de banci omologate pentru a trimite bani catre membrii organizatiilor.Din cate se pare, Cortacero a facut plata de 400 000 de euro dintr-un cont din care in trecut a transferat numai sume mici si de aici suspiciunea autoritatilor.Banii vor putea fi deblocati imediat ce autoritatile europene vor sti cu exactitate provenienta lor.CITESTE SI: