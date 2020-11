Suporterii dinamovisti doresc sa imprumute clubul Dinamo dupa ce noul actionariat a anuntat ca nu poate achita datoriile

Intr-un mesaj pe contul oficial de Facebook , asociatia care detine deja 20,6% din actiunile clubului prin programul socios "Doar Dinamo Bucuresti" ii consulta pe suporterii cotizanti in privinta imprumutului."In urma discutiei de ieri 24.11.2020 cu domnul Couto Lago Alejandro in calitatea sa de director general, ni s-a adus la cunostinta faptul ca Dinamo 1948 SA nu dispune de nicio suma de bani pentru achitarea debitelor scadente catre terti. Avand in vedere situatia financiara a clubului de fotbal Dinamo 1948 SA si faptul ca actionarul majoritar al societatii, Lotus Perfect Products SRL (n.r. - societatea care administreaza clubul de fotbal Dinamo), reprezentat de actionarul unic domnul Fernandez Cortacero Pablo Manuel, nu are posibilitatea financiara de a sustine cheltuielile curente si achitarea debitelor scadente catre terti, ce duce la depunctarea echipei cu 6 puncte in clasament si imposibilitatea acesteia de a participa in cupele europene, va propunem urmatoarele doua solutii, chiar daca Asociatia ''Peluza Catalin Hildan'' detine doar 20,06% din actiunile clubului:- Acordarea imediata de catre Asociatia ''Peluza Catalin Hildan'' a unui imprumut in valoare de 150.000 euro echivalent in RON catre Dinamo 1948 SA concomitent cu cumpararea a 25% din actiunile Dinamo 1948 SA de la firma Lotus Perfect Products SRL pentru suma de 1 leu. Pentru garantarea restituirii imprumutului solicitam instituirea unei ipoteci asupra tuturor actiunilor detinute de Lotus Perfect Products SRL la Dinamo 1948 SA in favoarea Asociatiei ''Peluza Catalin Hildan'', ipoteca ce urmeaza a fi inscrisa in Registrul Actionarilor alaturi de interdictia de instrainare si grevare.- Acordarea imediata de catre Asociatia ''Peluza Catalin Hildan'' a unui imprumut in valoare de 200.000 euro echivalent in RON (150.000 euro imediat si diferenta pana la data de 15.12.2020) catre Dinamo 1948 SA concomitent cu cumpararea a 30% din actiunile Dinamo 1948 SA de la firma Lotus Perfect Products SRL pentru suma de 1 leu. Pentru garantarea restituirii imprumutului solicitam instituirea unei ipoteci asupra tuturor actiunilor detinute de Lotus Perfect Products SRL la Dinamo 1948 SA in favoarea Asociatiei ''Peluza Catalin Hildan'', ipoteca ce urmeaza a fi inscrisa in Registrul Actionarilor alaturi de interdictia de instrainare si grevare", se arata pe site-ul de socializare citat.Aceste doua solutii vor fi inaintate catre membrii DDB pentru a fi votate in platforma www.programddb.ro, raspunsurile fiind asteptate pana, joi, la ora 10:00.In ultima perioada clubul Dinamo se confrunta cu mari probleme financiare, existand restante la plata salariilor jucatorilor, antrenorilor si celorlalti angajati pe mai multe luni. Conducerea reprezentata de Pablo Cortacero a anuntat in mai multe randuri ca va achita salariile, dar acest lucru nu s-a intamplat. Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a anuntat ca doreste sa plece, el initiind deja discutiile cu conducerea clubului pentru rezilierea contractului sau.In situatia in care datoriile nu vor fi achitate pana la sfarsitul lunii noiembrie, FC Dinamo va fi sanctionata cu deducerea a 6 puncte in clasamentul Ligii I si interdictia participarii in cupele europene, conform regulamentelor Federatiei Romane de Fotbal.Compania Benel International SA, reprezentata de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumatatea lunii august noul actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti.