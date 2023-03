Cum răspunde directorul unei instituții din București, angajat și la o primărie din Botoșani: ”Nu am fost prezent, dar vorbim de eficiență”

Cătălin-Ovidiu Buhăianu-Obuf care ocupă funcția de director al Complexului Sportiv National (CSN) ”Sala Polivalentă” Bucureşti, a fost trimis în judecată de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri oficiale.

Buhăianu ar fi semnat documente prin care se atesta că a fost prezent la locul de muncă deţinut în cadrul Primăriei Bălușeni, din județul Botoşani, unde era administrator public. În acest fel, fostul parlamentar ar fi încasat drepturi salariale necuvenite de peste 56.000 de lei, scrie Botoșăneanul.

Într-o intervenție pentru Știrile ProTV, Cătălin-Ovidiu Buhăianu-Obuf spune, însă, că și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. Mai mult, spune el, este vorba despre atribuții care ”nu necesită prezența la serviciu opt ore”.

„Atât indicatorii de performanță, cât și obiectivele pe mi le-am propus, și mi-au fost trasate, mi le-am îndeplinit. Am reușit într-o perioadă de patru luni să închid un proiect european de două milioane și jumătate de euro. Dacă discutăm despre prezență, nu am fost în fiecare zi, dar consider că ceea ce trebuie să facă un administrator nu necesită prezența la serviciu, opt ore. Nu am fost prezent în fiecare zi, dar vorbim de o eficiență a activității în baza unui contract de management. Nu vorbim de stat opt ore fix pe post și să așteptăm ziua de salariu”,

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Gheorghe-Claudiu Doroftei, primar al comunei Băluşeni, judeţul Botoşani, pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, şi fals intelectual în formă continuată, şi Cătălin-Ovidiu Buhăianu-Obuf, director al Complexului Sportiv National (CSN) ”Sala Polivalentă” Bucureşti, pentru complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, şi fals material în înscrisuri oficiale.

Conform procurorilor, în acelaşi context, cei doi inculpaţi ar fi semnat diverse documente (foile colective de prezenţă a angajaţilor instituţiei, condica de prezenţă deţinută la nivelul instituţiei) prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, prezenţa lui Buhăianu-Obuf la locul de muncă din cadrul Primăriei comunei Băluşeni, judeţul Botoşani.

”Demersurile de mai sus ar fi avut ca urmare obţinerea de către inculpatul Buhăianu-Obuf Cătălin-Ovidiu a unor foloase patrimoniale necuvenite, constând în plata drepturilor salariale, în cuantum de 56.508 lei”, a menţionat DNA.

