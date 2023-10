Cum a ajuns un ”neica nimeni” vinovat pentru aglomerația de pe DN1. Încrengătura ciudată dintre polițiști, șoferi și ”Părințelul”

Un individ din comuna prahoveană Cocorăștii Mislii, cunoscut cu antecedente penale, a ajuns să fie condamnat la închisoare cu executare pentru că a reușit să ducă de nas mai mulți șoferi de cisternă cărora le-a promis drum liber pe DN1, fără să fie deranjați de polițiștii de la rutieră.

Omul le cerea șoferilor o cotizație de 600 de lei pe lună pentru protecție, banii urmând să ajungă la ”cineva mare”, respectiv la un anume ”Părințelul” care ar fi avut influență asupra echipajelor de la poliția rutieră din Prahova și Brașov.

Taxa lunară le-ar fi permis șoferilor cotizanți să circule pe DN1 pe timpul zilei, deși autovehiculele de mare tonaj nu au dreptul să circule pe DN1 E60 tronson Ploiești-Predeal decât pe timp de noapte, în intervalul orar 06.00-22.00 (luni-joi) interdicția fiind totală în week-end (de vineri ora 00.00 până duminica ora 24.00).

Convinși că și-au aranjat ploile, șoferii de cisternă n-au mai respectat regulamentul și s-au trezit opriți în trafic și amendați.

Deși știu că nu au voie să circule pe timpul zilei pe DN1, conducătorii auto ai vehiculelor de mare tonaj sunt interesați în utilizarea tronsonului DN1 E 60 Ploiești – Brașov în detrimentul variantei pe care aceștia au dreptul de circulație (DN1A Ploiești-Vălenii de Munte- Cheia- Brașov) întrucât apreciază că ultima variantă este mai lungă și mai solicitantă, fiind prevăzută cu numeroase viraje strânse. Totodată, folosind DN1 economisesc timp și carburant, dar aglomerează drumul public care în foarte multe cazuri nu poate prelua afluxul de autovehicule de pe Valea Prahovei.

Acesta este motivul pentru care șoferii de cisternă și camioane caută să scape pe DN1, fentând astfel regulamentul.

Fiind la curent cu necazul acestor șoferi, un individ din comuna prahoveană Cocoărștii Mislii a pus la cale o șarlatanie din care să câștige bani doar din vorbe. Le-a promis protecție unor șoferi de cisterne în schimbul unei cotizații lunare de 600 de lei.

Bărbatul s-a lăudat că are pile în poliție, că știe ”pe cineva mare” care îi poate pune la punct pe agenții de la rutieră care ar îndrăzni să oprească cisternele prinse în trafic pe timpul zilei, pe tronsonul de drum amintit. Încântați de ofertă, șoferii au cotizat constant, fără să știe că în realitate protectorul lor nu avea nicio legătură cu vreun mare șef din MAI sau cel puțin acest aspect nu a putut fi dovedit de către procurorii prahoveni care au instrumentat cazul.

Cu protecția asigurată, șoferii care încărcau combustibil de la rafinăriile din Prahova plecau la drum, pe DN1, pe timpul zilei, convinși că polițiștii n-ar îndrăzni să-i oprească. S-a întâmplat însă exact contrariul, iar atunci a început scandalul între șoferi și cel pe care îl plătiseră să le asigure ”spatele”.

Șarlatanul a avut însă o explicație. Șoferii întârziaseră cu plata lunară, motiv pentru care polițiștii n-au mai fost ținuți în frâu.

Totuși în acest caz sunt anchetați și agenți de la rutieră din cadrul Poliției Brașov. Aceștia sunt acuzați că au primit cu titlul de mită canistre cu motorină de la șoferii de camioane prinși în trafic pe DN1, pe timpul zilei. Culmea, polițiștii din Brașov au fost reclamați de către colegii lor din Prahova.

Audiați, polițiștii brașoveni, acum pensionari, și-au recunoscut faptele, potrivit unor surse. Au explicat că, în schimbul unei canistre cu 20 de litri de combustibil, sancționau șoferii cu amenzi foarte mici și doar pentru faptul că aveau plăcuțele cu numere de înmatriculare murdare. Motorina remisă agentului de poliție provenea din sustragerile șoferului din autocisternă, se arată în rechizitoriu. Atunci când nu aveau la dispoziție motorină, șoferii ofereau agenților de poliție care acționau pe zona Timișul de Jos câte 100 de lei pentru a trece cu vederea faptul că o cisternă circulă pe DN1 în timpul zilei, amenda în acest caz fiind cu mult mai mare, de la 1000 lei la 3000 lei.

Unul dintre polițiști, pensionar acum, a declarat la audieri că a primit inclusiv un ied de la șoferii de cisternă, nu doar motorină sau bani.

”Recunosc acuzația ce mi se aduce cu privire la faptul că în perioada 2019-martie 2020 am primit de la numitul … în mai multe rânduri motorină. Cred că am primit în jur de 25 de litri de motorină, aceasta îmi era adusă în bidoane de lichid de parbriz la 5 litri. În anul 2019 am primit de la acesta și un ied. Este adevărat și faptul că în data de 06.03.2020 am acceptat din nou să primesc 20 de litri de motorină, vorbind cu el despre acest lucru la telefon. I-am zis totuși telefonic să nu-mi mai lase această cantitate de motorină întrucât m-am simțit jenat de faptul că fusese sancționat în cursul aceleiași zile de către unul din colegii mei”, este mărturia fostului polițist.

În acest dosar, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare doar bărbatul din Cocorăștii Mislii, găsit vinovat pentru cumpărare de influență. Sentința aparține Tribunalului Prahova și nu este definitivă. Șoferii de cisternă care au dat mită și agenții de poliție sunt și ei inculpați, dar în alte dosare aflate în diferite stadii de judecată.

