VIDEO Arnold Schwarzenegger: "Trump este un lider ratat, cel mai slab presedinte din istorie. Miercuri a fost Ziua de cristal chiar aici, in SUA"

Actorul si politicianul in varsta de 73 de ani a facut o comparatie intre violentele de miercuri de la Capitoliu si Noaptea de cristal si a povestit o amintire dureroasa din copilaria sa in Europa "Ca imigrant in aceasta seara, as vrea sa le spun cateva cuvinte americanilor si prietenilor nostri din intreaga lume despre evenimentele din ultimele zile. Am crescut in Austria. Stiu foarte bine Kristallnacht (Noaptea sticlei sparte) sau Noaptea de cristal. A fost o noapte de violente impotriva evreilor comise in 1938 de echivalentul nazist al Proud Boys. Miercuri a fost Ziua de cristal chiar aici, in Statele Unite. Sticla sparta a fost la geamurile Capitoliului SUA. (...)Multimea nu a doborat doar usile cladirii care gazduieste democratia americana. A calcat in picioare principiile pe care s-a fondat tara noastra. M-am nascut in 1947, la doi ani dupa al Doilea Razboi Mondial. Am crescut inconjurat de barbati foarte afectati de ce a fost, care beau pentru a uita de vina participarii lor la cel mai nenorocit regim din istorie. Nu toti erau antisemiti si nazisti. Multi doar au fost luati de val, pas cu pas.Erau oameni de la casa alaturata. Nu am impartasit asta niciodata in public, pentru ca este o amintire dureroasa. Insa tatal meu venea beat acasa, o data sau de doua ori pe saptamana, tipa si ne lovea si o speria pe mama. Nu l-am considerat responsabil in totalitate pentru ca vecinul nostru facea acelasi lucru cu familia sa, la fel si celalalt vecin. Am auzit cu urechile mele si am vazut cu ochii mei. Ei aveau dureri fizic din cauza srapnelelor din trupurile lor si dureri emotionale de la ce au vazut sau au facut", a explicat Schwarzenegger.El a mentionat ca totul a pornit de la "minciuni, minciuni, minciuni si intoleranta" si ca si Donald Trump a incercat sa rastoarne rezultatul alegerilor prezidentiale prin minciuni."Fiind din Europa, am vazut cum pot iesi lucrurile de sub control. Stiu ca exista o temere ca asa ceva se poate intampla aici. Eu nu cred asta, dar cred ca trebuie sa fim constienti de consecintele egoismului si cinismului. Presedintele Trump a incercat sa rastoarne rezultatele unor alegeri, unor alegeri corecte.A incercat o lovitura inducandu-i pe oameni in eroare prin minciuni. Presedintele Trump este un lider ratat. Va ramane in istorie ca cel mai slab presedinte care a fost vreodata. Lucrul bun este ca in curand el va fi la fel de irelevant ca un tweet vechi. (...) Patriotismul inseamna sa fii de partea tarii nu sa fii de partea presedintelui".Aratand o sabie, "sabia lui Conan", actorul a spus ca democratia in SUA este precum otelul. America isi va reveni dupa aceste zile intunecare si va straluci din nou."Vedeti aceasta sabie? Este sabia lui Conan. Democratia noastra este ca otelul acestei sabii. Cu cat este mai lucrata, cu atat devine mai puternica. Democratia noastra a fost pusa la incercare de razboaie, nedreptati si revolte. Cred ca vom deveni mai puternici.Avem nevoie de reforme, bineninteles, pentru ca asta sa nu se mai intample niciodata. Trebuie sa ii tragem la raspundere pe oamenii care ne-au adus in acest punct de neiertat. Si trebuie sa privim dincolo de noi insine, de partidele noastre si de neintelegeri si sa punem democratia pe primul loc. Si trebuie sa ne vindecam impreuna dupa drama a ce s-a intamplat. Trebuie sa ne vindecam nu doar ca republicani sau democrati, cu ca americani".Schwarzenegger le-a cerut americanilor sa il sustina pe presedintele ales Joe Biden , precizand ca acesta incearca sa ii uneasca pe americani. "Iar cei care cred ca pot incalca Constitutia SUA sa stie asta: Nu o sa castigati niciodata", a adaugat Arnold Schwarzenegger.