Dorin Cocos, arest la domiciliu in dosarul Microsoft. Ramane insa dupa gratii in dosarul Bica2

Judecatorii de la Inalta Curte au decis, luni, ca omul de afaceri Dorin Cocos poate fi cercetat in arest la domiciliu in dosarul Microsoft, dupa ce acesta a colaborat cu procurorii DNA. Totusi, el ramane dupa gratii pentru ca mai este arestat preventiv si in dosarul Bica2.

Dorin Cocos se afla in arest preventiv din luna octombrie a anului trecut.

Decizia arestului la domiciliu poate fi atacata de DNA, insa este de presupus ca acest lucru nu se va intampla, pentru ca procurorii au fost cei care au solicitat instantei saptamana trecuta ca Dorin Cocos sa treaca in arest la domiciliu.

Prin urmare, din lotul de patru arestati preventiv in dosarul Microsoft, singurul care va ramane in arest preventiv este Gheorghe Stefan, Gabriel Sandu si Nicolae Dumitru fiind de mai multa vreme eliberati.

Luni, magistratii au decis prelungirea mandatelor lor de arest la domiciliu.

Dorin Cocos va ramane in continuare in Arestul Politiei Capitalei, pentru ca el se afla sub puterea mandatului de arestare preventiva pentru 30 de zile emis in dosarul Bica2, in care mai sunt arestati preventiv fiul sau, Alin Cocos, si fostul sef DIICOT Alina Bica.

Omul de afaceri va ajunge in libertate doar daca magistratii vor dispune inlocuirea masurii de arest preventiv si in acest dosar, cu una mai blanda.

