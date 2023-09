Dronă căzută în România: După ce au infirmat vehement, autoritățile de la noi se văd nevoite să confirme

Subiectul dronei ruseşti căzute pe teritoriul României a debutat luni, când surse ucrainene au transmis pentru Reuters că două drone ruseşti au căzut pe malul românesc al Dunării, informaţia fiind susţinută ulterior de declaraţii oficiale ale purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko şi ale şefului diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba. Oficialii români, de la ministrul Apărării, la cel de Externe şi preşedintele Klaus Iohannis, au dezminţit categoric acest incident. Cu toate acestea, miercuri, ministrul Apărării a ieşit şi a confirmat că în judeţul Tulcea ”s-au găsit bucăţi care pot fi dintr-o dronă”. Nu este clar la acest moment dacă bucăţile găsite provin de la alte atacuri sau au legătură cu cele invocate luni de autorităţile de la Kiev.

Luni, 04 septembrie 2023

- O sursă din industria ucraineană a declarat pentru Reuters că două drone ruseşti au căzut pe malul românesc al Dunării.

- Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat că una dintre dronele folosite de ruşi în atacul din cursul nopţii asupra portului ucrainean de la Dunăre Izmail ar fi căzut pe teritoriul României. ”Potrivit Serviciului Gărzii de Stat a Frontierei Ucrainei, noaptea trecută, în timpul unui atac masiv al Rusiei în apropiere de portul Izmail, dronele ruseşti Shahed au căzut şi au detonat pe teritoriul României”, a afirmat Nikolenko într-o postare pe Facebook.

- La scurt timp, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a infirmat ”în mod categoric informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la o aşa-zisă situaţie apărută în cursul nopţii de 3 spre 4 septembrie, în care drone ruseşti ar fi căzut pe teritoriul naţional al României”. El a afirmat că Ministerul Apărării a monitorizat situaţia şi că ”în niciun moment mijloacele de atac utilizate de Federaţia Rusă nu au generat ameninţări militare directe la adresa teritoriului naţional sau apelor teritoriale ale României”.

- Luni după-amiază, şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a declarat că Kievul are dovezi fotografice care arată că drone ruseşti au lovit teritoriul românesc în timpul unui atac aerian care a avut loc în cursul nopţii asupra portului ucrainean Izmail. Ministrul de externe Dmitro Kuleba a afirmat în faţa reporterilor, după o conferinţă de presă susţinută la Kiev, că Ucraina are dovezi fotografice care arată că dronele ruseşti au lovit teritoriul românesc în timpul unui atacului aerian de peste noapte. "Cred că, în acest caz particular, ele (autorităţile române - n.r.) studiază acum toate aspectele a ceea ce s-a întâmplat. Nu are rost să negăm că acolo a căzut ceva. Iar noi afirmăm cu autoritate, cu dovezi, că au fost drone Shahed care au zburat acolo. Avem dovezi fotografice că ceva a căzut acolo", a declarat Kuleba, citat de agenţia Ukrinform.

- Ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, iese public şi afirmă că ”teritoriul românesc nu a fost lovit de drone ruseşti sau de resturi ale acestora în atacul aerian din cursul nopţii asupra unui portului Izmail”, fiind citată de The Guardian. "Bineînţeles că există un risc, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este foarte aproape de graniţele noastre", a declarat ea reporterilor cu ocazia unei vizite la Berlin. "Am văzut că Rusia continuă în mod cinic să atace infrastructura civilă, nepermiţând Ucrainei să îşi exporte cerealele. Bineînţeles, există riscul unor accidente sau incidente, dar deocamdată nu a fost cazul", a adăugat Odobescu.

Marţi, 05 septembrie 2023

- Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la Cincu, că nu a existat nicio piesă şi nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. ”Avem control total asupra spaţiului nostru naţional, însă da, suntem îngrijoraţi, fiindcă aceste atacuri au loc la o distanţă foarte mică de graniţa românească, a mai spus şeful statului. ”Am avut chiar astăzi atacuri la 800 de metri de graniţa noastră”, a mai spus preşedintele. ”Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă, şi nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spaţiului nostru naţional. Am verificat absolut tot şi pot să liniştesc populaţia. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijoraţi fiindcă aceste atacuri au loc la o distanţă foarte mică de graniţa românească”, a spus preşedintele.

Miercuri - 06 septembrie 2023

- Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat, în timpul unei vizite în judeţul Tulcea, că au fost găsite bucăţi ”care pot fi dintr-o dronă” rusească. “În această zonă, pentru că noi am acoperit o zonă foarte mare, inclusiv zona despre care au fost discuţii, în spaţiul public, şi confirm că în această zonă s-au găsit bucăţi care pot fi dintr-o dronă”, a declarat, miercuri, ministrul Apărării pentru Antena 3, în timpul unei vizite în judeţul Tulcea.

