Legea consumatorului vulnerabil, prioritate în noua sesiune parlamentară. „Ar fi trebuit să fie adoptată încă de acum opt ani”. Ce ajutoare vor fi oferite

"În luna mai, Senatul, în calitate de lprim for sesizat, a adoptat proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie iniţiat de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor", a precizat Eugen Ţapu-Nazare.El a explicat că ajutorul, care va intra în vigoare din această iarnă, va fi acordat prin compensarea în sumă fixă a cheltuielilor pentru încălzire, dar nu mai puţin de 10% din valoarea de referinţă, care, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, este de 250 lei pe lună pentru gaze naturale, de 500 lei pe lună pentru energie electrică şi de 160 lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri."Prin această lege, o parte din profiturile companiilor de energie se va întoarce la consumatorii vulnerabili, care sunt definiţi ca persoane singure al căror venit mediu lunar nu depăşeşte 1.445 lei sau familiile al căror venit mediu lunar este de maximum 810 lei/persoană, dar şi persoanele care, din motive de sănătate, fie au nevoie de aparate electrice pentru a se menţine în viaţă sau sănătoase, fie au probleme care le împiedică mobilitatea, ori accesul la modalităţi de informare.Legea consumatorului vulnerabil ar fi trebuit adoptată încă de acum opt ani, când a fost reglementată liberalizarea treptată a pieţei energiei şi gazelor naturale , dar a fost pusă, în sfârşit, pe circuitul de aprobare, de Guvernul condus de PNL, la începutul acestui an", a subliniat viceliderul grupului PNL din Senat.Eugen Ţapu-Nazare a menţionat că, în paralel cu acest act normativ, Guvernul are în vedere şi alte modalităţi de sprijinire a familiilor cu venituri medii la plata energiei, inclusiv prin compensarea unei părţi din factură cu fonduri de la bugetul de stat.