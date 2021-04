Romania, "campioana" europeana la scumpirea energiei electrice. De ce facturile sunt mai mari in luna februarie

Este, de departe, cea mai mare crestere dintre capitalele europene luate in calcul de ultima statistica Comisiei - dupa noi urmeaza Kiveul, cu 16%, si Belgradul, cu circa 9%.Dintre statele UE, in 13 dintre cele 27 de capitale preturile au ramas la fel sau au scazut, in timp ce cresterile consemnate in restul capitalelor europene au fost moderate, in general cu 5% in intervalul de referinta, cu exceptia Stockholm-ului sau Varsoviei, dar si aici cresterile sunt mult mai mici comparativ cu Bucurestiul.Cresterea preturilor pentru casnicii din Romania a fost determinata de cresterea componentei de energie activa din factura. Iar aici cauza a fost liberalizarea, care a adus preturile de la nivelurile stabilite anterior de stat, mult sub nivelul pietei, la nivelul pietei. Liberalizarea pietei de energie a avut loc la data de 1 ianuarie. In termeni de sume absolute, aducerea preturilor platite de romani la nivelul pietei a insemnat o crestere de circa 2,5 eurocenti in factura. Iar efectul a fost exclusiv din pretul energiei si TVA-ul aferent, in conditiile in care tarifele de retea au cunoscut o usoara scadere.Pretul final al energiei din factura este compus din pretul energiei ca marfa (energia activa), tarifele de transport, sistem si distributie, certificate verzi, accize si TVA. Dintre toate aceste componente, doar pretul energiei active este liberalizat, toate celalte fiind reglementate de stat.