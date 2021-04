Ministrul Transporturilor, despre evolutiile la Autostrada Transilvania: "Vor fi facute ultimele exproprieri in Salaj"

"Astazi, in sedinta Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania.E vorba de sectorul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau (lung de 13,5 km, in valoare de 384 milioane de lei). Antreprenorul a depus deja proiectul pentru autorizarea lucrarilor, iar in urmatoarele saptamani vom emite autorizatia de construire si vor incepe lucrarile (18 luni - termen de executie)", a scris Catalin Drula pe pagina sa de Facebook Ministrul a mai aratat ca "si pe alte sectoare ale acestei autostrazi, dintre Cluj si Oradea, sunt vesti bune. Spre exemplu, pe Nadaselu-Mihaiesti, in capatul dinspre Cluj, unde se lucreaza intens, din aceasta primavara"."Celelalte sectoare sunt fie cu contracte semnate, aproape de debutul lucrarilor, fie in licitatie.Mult prea multi ani Autostrada Transilvania s-a construit doar pe hartie. Acum o transformam in realitate!", a mai aratat Drula.La inceputul lunii, Asociatia Pro Infrastructura anunta ca doua tronsoane din Autostrada Transilvania , a caror contracte de executie in valoare de 2 miliarde de lei au fost atribuite in luna iunie 2021, isi vor deschide santierele.