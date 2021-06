Lucrare impresionanta pe autostrada Sibiu-Pitesti: "Un pod elegant, cu deschideri mari si o succesiune de curbe largi" VIDEO

Potrivit datelor adunate pana marti, 8 iunie, lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 40% pe lotul de 14,15 kilometri, intre localitatile Sibiu si Boita."In filmare se pot vedea sirurile de basculante in miscare, semn distinctiv al unui santier care avanseaza bine", se arata intr-o postare pe Facebook a celor de la asociatie.Specialistii mai aduc in discutie si o lucrare de arta care urmeaza sa fie ridicata pe traseul autostrazii."Este viaductul de la km 12 (Talmaciu) - un pod in consola, tehnica mai rar folosita la noi.Rezultatul va fi impresionant: un pod elegant, cu deschideri mari, linii curbe, iar calea de rulare va fi o succesiune de curbe largi, oferind soferilor o vedere frumoasa atat a viaductului, cat si a muntilor Fagaras in fundal. Dezavantajul este durata foarte lunga de executie.Compromisul care speram sa devina realitate este deschiderea pe un singur fir (semi-profil) a acestui viaduct in toamna anului 2022, impreuna cu restul celor 13 km ai tronsonului, astfel incat soferii sa scape de cosmarul tranzitarii zonei Talmaciu-Vestem", se mai arata in postarea pe Facebook.