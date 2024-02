Probleme pe piata masinilor electrice. Preturile EV-urilor si încarcarea acestora creeaza dificultati

Producatorii auto se pregateau sa investească 1.200 de miliarde de dolari intre 2023 si 2030 pentru a transforma vehiculele electrice din produse de nisa in modele auto de masa, dar tentativa acestora pare ca se amana

Multi producatori de masini electrice reduc investitiile, in vreme ce producatorii de automobile traditionale fac apel la factorii de decizie pentru mai mult ajutor pentru a compensa costurile ridicate ale tranzitiei la EV, care s-ar aduna langa miliardele de dolari deja pompate in subventiile pentru masini electrice.

Potrivit Reuters, desi cererea consumatorilor pentru vehicule electrice e rezonabila, adoptarea acestora nu are loc la fel de repede sau la fel de profitabil pe cat au anticipat directorii din industrie.

Ratele ridicate ale dobanzilor din ultimii ani au impins preturile majoritatii vehiculelor electrice dincolo de posibilitatile financiare ale consumatorilor cu venituri medii, iar carentele infrastructurii de incarcare este o problema pentru cumparatorii obisnuiti sa aiba sute de kilometri de autonomie pe benzina.

Astfel, conform unei opinii generalizate, din cauza preocuparilor consumatorilor cu privire la pret si taxare, in urmatorii trei-patru ani, lucrurile vor sta destul de rau. Asta desi, directorii din industrie inca vorbesc despre obiectivele lor de a trece la flote integral electrice pana la jumatatea urmatorului deceniu.

Productia globala de vehicule electrice este pe cale sa se tripleze pana in 2030 la 33,4 milioane de vehicule, aproximativ o treime din productia totala, potrivit AutoForecast Solutions. dar o mare parte din aceasta crestere va fi in China, unde subventiile guvernamentale si un razboi al preturilor condus de BYD, liderul pietei de vehicule electrice chinez, deschid o noua fila, iar preturile vehiculelor electrice sunt mai accesibile decat cele ale vehiculelor cu ardere, conform unei analize a de JATO Dynamics.

Dar asta se inatmpla in China, in vreme ce in SUA sau Europa, inclusiv Romania, subventiile sunt in scadere, iar masinile electrice devin si mai costisitoare, in vreme ce efectul lor asupra incalzirii globale si a poluarii sunt limitate.

Infrastructura de incarcare, o mare problema

Ritmul lent al dezvoltarii infrastructurii de incarcare a fortat marii producatori auto traditionali sau noi sa reduca in acest an contractele cu Tesla pentru a permite cumparatorilor vehiculelor lor electrice sa foloseasca reteaua Superchargere a Tesla a devenit o lovitura pentru competitivitatea Tesla.

„Affordability” este codul industriei pentru a convinge consumatorii mainstream, cu venituri medii, sa plateasca suficient pentru un vehicul electric pentru a acoperi costurile de productie mai mari si pentru a produce in continuare un profit, care s-a dovedit imposibil pana acum pentru majoritatea producatorilor vechi de automobile.

Chiar si Tesla, care castiga bani din vehiculele electrice, a fost fortata sa reduca preturile pentru a mentine liniile de asamblare sa functioneze la viteza maxima.

„Daca masina noastra ar costa la fel ca un Toyota RAV4, nimeni nu ar cumpara un RAV4 sau, cel putin, ar fi foarte putin probabil sa o faca”, a spus CEO-ul Tesla, Elon Musk. „Dar masina noastra este inca mult mai scumpa decat un RAV4.”

Modelele RAV4 pornesc de la 28.475 de dolari, în schimb modelul Y al Tesla are un pret de minimum 43.990 dolari.

Piata romaneasca inca vinde masini cu ardere, mult mai ieftine decat variantele electrice

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie 2024 cu 4,15% fata de ianuarie 2023, atingand un volum de 12.733 unitati. Singura masina electrica prezenta în Top 10 e Tesla, pe locul 7, dar la mare distanta de Dacia sau Toyota, ocupantele primelor doua locuri.

In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in ianuarie 2024 cifra de 27.176 unitati, o crestere cu 16.8 % fata de ianuarie 2023.

Top 10 marci vandute in ianuarie 2024

1. DACIA 3.948 unitati

2. TOYOTA 998 unitati

3. SKODA 893 unitati

4. HYUNDAI 853 unitati

5. RENAULT 784 unitati

6. VOLKSWAGEN 766 unitati

7. TESLA 564 unitati

8. MERCEDES 519 unitati

9. KIA 478 unitati

10. FORD 417 unitati