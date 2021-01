Banca Mondiala: Al patrulea val de datorii risca sa provoace o noua criza financiara

A scazut numarul de falimente la nivel european

Romania, crestere economica firava

CITESTE SI:

Pandemia a facut ca al patrulea val sa fie si mai periculos prin exacerbarea riscurilor legate de datorii "Comunitatea globala trebuie sa actioneze rapid si cu forta pentru a ne asigura ca al patrulea val nu se termina cu un sir de crize ale datoriilor in pietele emergente, asa cum au facut valurile anterioare", avertizeaza Banca Mondiala. Al patrulea val de datorii, influentat puternic de pandemie, a devenit mai periculos prin cresterea caracteristicilor sale riscante. Magnitudinea si viteza acumularii datoriilor creste si prin faptul ca exista riscul ca nu toata aceasta sa nu fie folosita in scopuri productive.Deocamdata, "asezarea" politicilor moderate fara precedent au calmat pietele financiare, au redus costurile la imprumuturi si au sustinut prelungirea creditelor."In plus, politicile implementate recent ar putea eroda imbunatatirile ce au avut loc in pietele emergente, precum Romania, pe partea monetara, financiara si fiscala, credibilitate a bancilor centrale dar si a sustenabilitatii fiscale", se mai arata in raport.In statele europene se cheltuiesc sume enorme pentru a tine afacerile pe linia de plutire, in ceea ce economistii numesc "cea mai mare recesiune de la al Doilea Razboi Mondial incoace".In timp ce ajutoarele de la stat au prevenit o crestere agresiva a somajului, exista temeri ca anumite segmente ale economiilor sa se transforme intr-o "zona crepusculara" unde companiile se vor ingropa in datorii pe care nu le mai pot achita, dar vor primi de la stat destul ajutor cat sa poata sta in viata devenind astfel companii-zombi.Banca Mondiala vorbeste in ultimul sau raport, de faptul ca aceste companii nu vor putea nici sa investeasca si nici sa inoveze, astfel ca, se va ajunge la pierderea unui deceniu de crestere economica cauzata de pandemie.In Marea Britanie si Franta, falimentele au scazut cu 40%, iar la nivel european media era in scadere cu 25%. In Romania, numai in primele 11 luni ale lui 2020, suspendarile de activitate au scazut cu 25% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce intrarile in insolventa ale profesionistilor scazusera cu aproape 12%. Si numarul dizolvarilor a scazut cu 25%.Fara ajutorul guvernelor, aici fiind incluse si garantarile de credite, afacerile europene in faliment s-ar fi dublat ca numar anul trecut.Politica monetara a devenit mai extinsa pe masura ce conditiile economice s-au deteriorat. Mai multe banci centrale au intervenit pe pietele valutare pentru a-si stabiliza monedele si a atenua volatilitatea (Croatia, Kazahstan, Republica Kargazstan, Serbia, Turcia), in timp ce altele au exploatat fondurile suverane (Azerbaidjan, Kazahstan).Recentele deprecieri de moneda a pus o presiune redicata pe inflatie si a redus intervalul de taieri suplimentare ale dobanzilor de politica monetara, mai ales in state unde inflatia era aproape de pragul superior sau peste acesta. Alte state au folosit, de asemenea, politici neconventionale, cum ar fi achizitiile de active (Croatia, Ungaria, Polonia, Romania, Turcia).Banca Mondiala estimeaza pentru Romania o crestere economica de 3,5% pentru 2021 si de 4,1% pentru 2022.