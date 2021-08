BCR a înregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei în primul semestru, în creștere cu 38,5 %

Potrivit rezultatelor financiare pe primele şase luni din 2021 , remise luni Bursei de la Bucureşti, rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 12,7%, până la 1,012 miliarde de lei (206,6 milioane de euro), de la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1 2020, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi al unor cheltuieli operaţionale mai reduse.Venitul net din dobânzi a crescut uşor, cu 0,7%, până la 1,196 miliarde de lei (244 milioane de euro), determinat de volume mai mari de credite şi depozite atât pesegmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, parţial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piaţa monetară.Venitul net din comisioane a crescut puternic, cu 21,4%, până la 383,8 milioane de lei (78,3 milioane de euro) în S1 2021, generat de un volum mai mare de tranzacţii comparativ cu activitatea de business mai redusă şi de măsurile implementate în vederea sprijinirii clienţilor în contextul pandemiei.Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 21,8%, până la 174,1 milioane de lei (35,5 milioane de euro), în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare maicrescute.Venitul operaţional s-a majorat cu 6,5% până la 1,814 miliarde de lei (370,2 milioane de euro) în S1 2021, determinat de un volum de business mai mare.Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 801,8 milioane de lei (163,6 milioane de euro) în S1 2021, în scădere cu 0,4% în comparaţie cu S1 2020, mai ales ca urmare a impactului pozitiv din deconsolidarea subsidiarei CIT One, cât şi datorită contribuţiei anuale uşor mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2021.Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 44,2% în S1 2021, faţă de 47,3% în S1 2020, arată documentul citat."Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 77,2 milioane de lei (15,8 milioane de euro) în S1 2021, semnificativ mai redusă comparativ cu alocarea de 169,9 milioane de lei (35,3 milioane de euro) înregistrată în S1 2020. Acest rezultat a fost determinat în principal de alocări de provizioane de portofoliu în S1 2021, reflectând abordarea de risc conservatoare a băncii, prin menţinerea unei perspective prudente asupra anumitor industrii în contextul actual", precizează sursa.Rata creditelor neperformante s-a situat la 4,3% în iunie 2021, uşor mai redusă faţă de 4,5% în decembrie 2020, evoluţie care reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienţilor şi a fost sprijinită, de asemenea, de o acumulare scăzută de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 125,3% în iunie 2021.Rata de solvabilitate a BCR (doar banca), în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 21,95% în mai 2021, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României.Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 4,3%, până la 44,873 miliarde de lei (9,106 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+3% faţă de decembrie 2020), cât şi în cea corporate (+5,1% faţă de decembrie 2020).Portofoliul total de credite nete acordate clienţilor de Banca Comercială Română (BCR) a crescut cu 10,7% an pe an la 30 iunie 2021. Credite nou acordate în valoare de 4,2 miliarde de lei în S1 2021 au fost destinate persoanelor fizice (credite ipotecare şi de consum) şi microîntreprinderilor. Potrivit băncii, 1 din 6 români care au accesat credite pentru locuinţe şi credite pentru achiziţii de bunuri au folosit BCR.Finanţările nou acordate pentru companiile active în România s-au cifrat la 2,6 miliarde de lei în S1 2021, dintre care 37% reprezintă credite de investiţii.Depozitele de la clienţi au scăzut cu 0,3%, până la 64,713 miliarde de lei (13,132 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2021. Depozitele retail s-au majorat cu 1,7% faţă de decembrie 2020, în timp ce depozitele corporate au scăzut cu 4,9% faţă de 31 decembrie 2020.BCR a raportat 1,9 milioane de utilizatori de internet banking şi mobile banking, din care peste 1,2 milioane de utilizatori activi de George, în creştere cu 39% faţă de S1 2020. Peste 40% din creditele de nevoi personale din S1 2021 au fost acordate 100% digital."Continuăm să evoluăm la nivel de economie şi societate, iar 2021 vine să ne arate că prin flexibilitate putem să ne dezvoltăm pe toate planurile - digitalizare, interacţiuni de calitate cu clienţii şi educaţie financiară. Vedem în prezent relansarea economiei şi contextul favorabil, vedem proiecte noi şi ne implicăm în susţinerea iniţiativelor sustenabile. În această perioadă am comunicat intens cu clienţii noştri legat de interesul lor în teme esenţiale precum impactul climatic, inechitatea socială şi educaţie. Împreună creăm abordări relevante pentru a capta oportunitatea de transformare pentru un viitor mai bun şi echitabil. Ne aşteptăm ca fondurile europene de peste 80 de miliarde de euro din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi din PNRR să fie impulsul de accelerare în evoluţia ţării noastre. Suntem pregătiţi să contribuim viguros în acest proces pe diverse paliere, de la educaţie şi elemente de proces până la cofinanţări şi finanţări directe. Este oportunitatea unică de a face pasul către o economie şi societate performantă şi durabilă, iar succesul planurilor naţionale reprezintă prioritatea critică pentru echipa BCR în următorii ani", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.Potrivit documentului remis BVB, Banca susţine digitalizarea IMM-urilor la nivel european, fiind singura companie din România recunoscută de Comisia Europeană în proiectul Digital Mentors-Volunteers, prin care 36 de voluntari BCR mentorează 58 de startup-uri şi ONG-uri din România pentru a creşte nivelul de digitalizare al acestora.Prin programul Şcoala de Bani, BCR a organizat în primul semestru sesiuni online de educaţie financiară şi ateliere pentru 20.000 de adulţi şi copii. Numărul total al celor care au participat în program a depăşit 450.000. Programul de educaţie antreprenorială BCR Şcoala de Business a ajuns la peste 16.500 de utilizatori, cu noi cursuri lansate în platformă: Succesul în vânzări şi ABC Juridic. În cadrul programului INNOVX-BCR au fost selectate 15 start-up-uri de tehnologie cu cifră de afaceri sau finanţare atrasă între 500.000 de euro şi un milion de euro.BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 18 centre de afaceri şi 16 birouri mobile dedicate companiilor şi 370 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este lider în România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR dispunând de cea mai mare reţea naţională de ATM-uri şi maşini multifuncţionale - aproape 1.800 de echipamente, 11.300 POS-uri şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.